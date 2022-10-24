18-летний Мелешин ответил на вопросы о продлении контракта со «Спартаком»

Нападающий Павел Мелешин раскрыл нюансы подписания нового соглашения со «Спартаком».
- Сообщалось о продлении контракта на 3 года на улучшенных условиях.
- 18-летний Мелешин – воспитанник «Спартака».
- За основную команду он дебютировал в августе.
- В активе форварда 3 гола в 7 матчах.
– Правда, что ты летом продлил контракт?
– Да, правда.
– Там на три года, верно?
– Это неважно. В «Спартаке» сейчас играю. Это самое главное.
– Интересно, почему не было официального объявления.
– Не я решал.
– А касательно продления контракта, Лука Каттани инициировал его?
– Не знаю, кто инициировал, но Лука предложил, и я подписал с удовольствием.
– На улучшенных условиях?
– Да.
Источник: «Спорт-Экспресс»