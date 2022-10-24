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    18-летний Мелешин ответил на вопросы о продлении контракта со «Спартаком»

    Нападающий Павел Мелешин раскрыл нюансы подписания нового соглашения со «Спартаком».

    • Сообщалось о продлении контракта на 3 года на улучшенных условиях.
    • 18-летний Мелешин – воспитанник «Спартака».
    • За основную команду он дебютировал в августе.
    • В активе форварда 3 гола в 7 матчах.

    – Правда, что ты летом продлил контракт?

    – Да, правда.

    – Там на три года, верно?

    – Это неважно. В «Спартаке» сейчас играю. Это самое главное.

    – Интересно, почему не было официального объявления.

    – Не я решал.

    – А касательно продления контракта, Лука Каттани инициировал его?

    – Не знаю, кто инициировал, но Лука предложил, и я подписал с удовольствием.

    – На улучшенных условиях?

    – Да.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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