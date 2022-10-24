18-летний Мелешин ответил на вопросы о продлении контракта со «Спартаком»

Нападающий Павел Мелешин раскрыл нюансы подписания нового соглашения со «Спартаком».

Сообщалось о продлении контракта на 3 года на улучшенных условиях.

18-летний Мелешин – воспитанник «Спартака».

За основную команду он дебютировал в августе.

В активе форварда 3 гола в 7 матчах.

– Правда, что ты летом продлил контракт?

– Да, правда.

– Там на три года, верно?

– Это неважно. В «Спартаке» сейчас играю. Это самое главное.

– Интересно, почему не было официального объявления.

– Не я решал.

– А касательно продления контракта, Лука Каттани инициировал его?

– Не знаю, кто инициировал, но Лука предложил, и я подписал с удовольствием.

– На улучшенных условиях?

– Да.