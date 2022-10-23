«Эта трагедия для всех». Джикия рассказал, кому посвятил победу над «Химками»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия посвятил победу над «Химками» (5:0) жертвам трагедии в «Лужниках».

В 1982 году на матче против «Харлема» в давке погибли 66 человек.

«Спартак» ранее провел турнир памяти жертв.

– Вы вышли с капитанской повязкой, на которой были фамилии болельщиков «Спартака» в 1982 году. Что для тебя значит это событие?

– Эта трагедия для всех. Сегодняшнюю победу посвящаем всем, кто ушел.

– Вы были у памятника в Лужниках. Как вы через себя пропускаете эту историю?

– Уже пятый раз бываю в эту дату там. С каждым годом все больше и больше людей собирается. Это о многом говорит. Пока мы помним об этом, значит, они в наших сердцах. Это была трагедия огромного масштаба для всего Союза. Поэтому царство небесное всем.

– Известны ли вам судьбы конкретных людей?

– Я лично тоже общался. Там были взрослые мужчины, которые показывали билет, программку этого матча, которые были там, просто разминулись с этой трагедией. Конечно, тяжело слушать такую историю. Но тем не менее пообщались с ними. Уделили внимание, расписались, поговорили.