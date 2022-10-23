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    «Эта трагедия для всех». Джикия рассказал, кому посвятил победу над «Химками»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия посвятил победу над «Химками» (5:0) жертвам трагедии в «Лужниках».

    • В 1982 году на матче против «Харлема» в давке погибли 66 человек.
    • «Спартак» ранее провел турнир памяти жертв.

    – Вы вышли с капитанской повязкой, на которой были фамилии болельщиков «Спартака» в 1982 году. Что для тебя значит это событие?

    – Эта трагедия для всех. Сегодняшнюю победу посвящаем всем, кто ушел.

    – Вы были у памятника в Лужниках. Как вы через себя пропускаете эту историю?

    – Уже пятый раз бываю в эту дату там. С каждым годом все больше и больше людей собирается. Это о многом говорит. Пока мы помним об этом, значит, они в наших сердцах. Это была трагедия огромного масштаба для всего Союза. Поэтому царство небесное всем.

    – Известны ли вам судьбы конкретных людей?

    – Я лично тоже общался. Там были взрослые мужчины, которые показывали билет, программку этого матча, которые были там, просто разминулись с этой трагедией. Конечно, тяжело слушать такую историю. Но тем не менее пообщались с ними. Уделили внимание, расписались, поговорили.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.10.2022 22:30
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