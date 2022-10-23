«Раньше такого было больше, просто не было камер». Аршавин – о стычке Федотова и Абаскаля

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал стычку главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля во время матча 13-го тура РПЛ (2:2).

«Конечно, если они будут друг другу морду бить, это плохо и им обоим, и для имиджа футбола. Но такое часто бывает, а раньше было еще больше подобных перепалок — просто не было столько камер! Все просто не всплывало наружу», – сказал Аршавин.