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    «Раньше такого было больше, просто не было камер». Аршавин – о стычке Федотова и Абаскаля

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал стычку главных тренеров ЦСКА и «Спартака» Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля во время матча 13-го тура РПЛ (2:2).

    «Конечно, если они будут друг другу морду бить, это плохо и им обоим, и для имиджа футбола. Но такое часто бывает, а раньше было еще больше подобных перепалок — просто не было столько камер! Все просто не всплывало наружу», – сказал Аршавин.

    • Тренеры дисквалифицированы на 1 матч.
    • Федотов сказал Абаскалю ехать домой и назвал клоуном.
    • Оба тренера посетили заседание КДК РФС.

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    Источник: Sport24

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