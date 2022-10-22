Клопп отреагировал на увольнение Джеррарда из «Астон Виллы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал Стивена Джеррарда.

Англичанина накануне уволили из «Астон Виллы».

Он возглавлял команду с ноября 2021 года.

Бирмингемцы набрали 9 очков в 11 турах и идут на 17-м месте в АПЛ.

«Когда он еще работал в академии, у нас сложились близкие отношения. Я поговорил с ним, мы обменялись мнениями.

Могу себе представить уровень разочарования Джеррарда, учитывая его амбиции. Но не думаю, что нужно беспокоиться о нем. Стивен знает, что такое футбол, знает, что такие вещи происходят.

Мы все получаем удары, но важно то, как мы на них реагируем. Надеюсь, сейчас он уделит время самому себе. Возможно, пришло время перезарядиться», – сказал Клопп.