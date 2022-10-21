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Самедов назвал лучшего легионера РПЛ

21 октября 2022, 22:05
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Селекционер «Факела» Александр Самедов считает полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса лучшим легионером РПЛ.

– Кто, на ваш взгляд, лучший легионер в лиге?

– Барриос. Есть старая банальная фраза «покажи мне свою полузащиту и я скажу, какая у тебя команда». Я с этой фразой полностью согласен. Какая у тебя тройка в середине – опорный и инсайды, или два опорных – все зависит от них.

Барриос играет в РПЛ уже четыре года, это лучший опорник за последние годы. Наверное, только Фернандо из «Спартака» мог с ним конкурировать. Барриос, на мой взгляд, ключевой футболист для «Зенита».

  • Колумбиец в «Зените» с 2019 года.
  • 29-летний Барриос стоит 20 миллионов евро.
  • Игрок взял с «Зенитом» 4 чемпионства подряд.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Барриос Вильмар
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