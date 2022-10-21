Самедов назвал лучшего легионера РПЛ

Селекционер «Факела» Александр Самедов считает полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса лучшим легионером РПЛ.

– Кто, на ваш взгляд, лучший легионер в лиге?

– Барриос. Есть старая банальная фраза «покажи мне свою полузащиту и я скажу, какая у тебя команда». Я с этой фразой полностью согласен. Какая у тебя тройка в середине – опорный и инсайды, или два опорных – все зависит от них.

Барриос играет в РПЛ уже четыре года, это лучший опорник за последние годы. Наверное, только Фернандо из «Спартака» мог с ним конкурировать. Барриос, на мой взгляд, ключевой футболист для «Зенита».