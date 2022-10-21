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    Давыдов рассказал, как будет совмещать «Химки» и Медиалигу

    Нападающий «Химок» Денис Давыдов прокомментировал свой трансфер в медийную команду Reality.

    – Я остаюсь в «Химках». Как происходит совмещение? Спасибо клубу, что разрешили в свободное время мне здесь играть. Я болел просто, пропустил. Можно сказать, что здесь буду набирать форму. Спасибо Reality и «Химкам», что пошли навстречу.

    – Говорят, что если вы закрепитесь в основе Reality, то уйдете из профессионального футбола.

    – Это неправда. Только профессиональный футбол. Если не будет тренировок, игр, буду сюда приезжать.

    • Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун в свое время называл форварда «русским Месси».
    • Он перешел в «Химки» в июле, но с тех пор отыграл только один тайм в кубковом матче с «Пари НН».
    • Клуб не объявлял о расторжении контракта с Давыдовым. Соглашение действует до конца сезона-2022/23.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    21.10.2022 21:54
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