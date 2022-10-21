Давыдов рассказал, как будет совмещать «Химки» и Медиалигу

Нападающий «Химок» Денис Давыдов прокомментировал свой трансфер в медийную команду Reality.
– Я остаюсь в «Химках». Как происходит совмещение? Спасибо клубу, что разрешили в свободное время мне здесь играть. Я болел просто, пропустил. Можно сказать, что здесь буду набирать форму. Спасибо Reality и «Химкам», что пошли навстречу.
– Говорят, что если вы закрепитесь в основе Reality, то уйдете из профессионального футбола.
– Это неправда. Только профессиональный футбол. Если не будет тренировок, игр, буду сюда приезжать.
- Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун в свое время называл форварда «русским Месси».
- Он перешел в «Химки» в июле, но с тех пор отыграл только один тайм в кубковом матче с «Пари НН».
- Клуб не объявлял о расторжении контракта с Давыдовым. Соглашение действует до конца сезона-2022/23.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»