Давыдов рассказал, как будет совмещать «Химки» и Медиалигу

Нападающий «Химок» Денис Давыдов прокомментировал свой трансфер в медийную команду Reality.

– Я остаюсь в «Химках». Как происходит совмещение? Спасибо клубу, что разрешили в свободное время мне здесь играть. Я болел просто, пропустил. Можно сказать, что здесь буду набирать форму. Спасибо Reality и «Химкам», что пошли навстречу.

– Говорят, что если вы закрепитесь в основе Reality, то уйдете из профессионального футбола.

– Это неправда. Только профессиональный футбол. Если не будет тренировок, игр, буду сюда приезжать.