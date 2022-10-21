Давыдов останется в «Химках», несмотря на то что будет играть в Медиалиге

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал трансфер форварда команды Дениса Давыдова в медийный клуб Reality. По словам депутата Госдумы РФ, игрок остается в стане химчан.
– Насколько я знаю, скоро у Давыдова будет на постоянной основе игровая практика в «Химках». Если заиграет в клубе, то нигде, помимо него, он больше играть не будет.
– То есть если он станет игроком основы в «Химках», то из Reality он уйдет?
– Видимо, так. Если на него будут рассчитывать.
- Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун в свое время называл форварда «русским Месси».
- Он перешел в «Химки» в июле, но с тех пор отыграл только один тайм в кубковом матче с «Пари НН».
- Клуб не объявлял о расторжении контракта с Давыдовым. Соглашение действует до конца сезона-2022/23.
Источник: «Спорт-Экспресс»