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    Давыдов останется в «Химках», несмотря на то что будет играть в Медиалиге

    Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал трансфер форварда команды Дениса Давыдова в медийный клуб Reality. По словам депутата Госдумы РФ, игрок остается в стане химчан.

    – Насколько я знаю, скоро у Давыдова будет на постоянной основе игровая практика в «Химках». Если заиграет в клубе, то нигде, помимо него, он больше играть не будет.

    – То есть если он станет игроком основы в «Химках», то из Reality он уйдет?

    – Видимо, так. Если на него будут рассчитывать.

    • Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун в свое время называл форварда «русским Месси».
    • Он перешел в «Химки» в июле, но с тех пор отыграл только один тайм в кубковом матче с «Пари НН».
    • Клуб не объявлял о расторжении контракта с Давыдовым. Соглашение действует до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.10.2022 21:33
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