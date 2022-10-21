Давыдов останется в «Химках», несмотря на то что будет играть в Медиалиге

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал трансфер форварда команды Дениса Давыдова в медийный клуб Reality. По словам депутата Госдумы РФ, игрок остается в стане химчан.

– Насколько я знаю, скоро у Давыдова будет на постоянной основе игровая практика в «Химках». Если заиграет в клубе, то нигде, помимо него, он больше играть не будет.

– То есть если он станет игроком основы в «Химках», то из Reality он уйдет?

– Видимо, так. Если на него будут рассчитывать.