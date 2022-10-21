«Милан» показал, как Ибрагимович смотрел матч с «Ювентусом». Швед возмущался и трогал запасных

Трогал запасных....Смешно.
А так то Ибра доказывает что и в его возрасте можно на хорошем уровне играть. Пример для Месси и Рона.)))
Пресс-служба «Милана» опубликовала видео, как травмированный нападающий команды Златан Ибрагимович смотрел матч Серии А против «Ювентуса» (2:0).
Швед эмоционально реагировал на игровые моменты и трогал запасных игроков «Милана»: Алексиса Салемакерса и Марко Лазетича.
- Ибрагимович, которому 41 год, должен вернуться на поле в 2023 году.
- Контракт игрока действует до лета.
- В этом году «Милан» с Ибрагимовичем взял скудетто.