«Милан» показал, как Ибрагимович смотрел матч с «Ювентусом». Швед возмущался и трогал запасных

Пресс-служба «Милана» опубликовала видео, как травмированный нападающий команды Златан Ибрагимович смотрел матч Серии А против «Ювентуса» (2:0).

Швед эмоционально реагировал на игровые моменты и трогал запасных игроков «Милана»: Алексиса Салемакерса и Марко Лазетича.