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    «Милан» показал, как Ибрагимович смотрел матч с «Ювентусом». Швед возмущался и трогал запасных

    Пресс-служба «Милана» опубликовала видео, как травмированный нападающий команды Златан Ибрагимович смотрел матч Серии А против «Ювентуса» (2:0).

    Швед эмоционально реагировал на игровые моменты и трогал запасных игроков «Милана»: Алексиса Салемакерса и Марко Лазетича.

    • Ибрагимович, которому 41 год, должен вернуться на поле в 2023 году.
    • Контракт игрока действует до лета.
    • В этом году «Милан» с Ибрагимовичем взял скудетто.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33

      Стоп всем 1 час назад

      Трогал запасных....Смешно.
      А так то Ибра доказывает что и в его возрасте можно на хорошем уровне играть. Пример для Месси и Рона.)))

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