Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Сестра Роналду заявила, что «Манчестер Юнайтед» не уважает Криштиану

    Элма Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, высказалась о ситуации футболиста в клубе.

    «Я многое вижу. В основном неуважение», – написала Авейру в соцсети.

    • В этом сезоне португалец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • В среду он отказался выходить на замену в конце игры с «Тоттенхэмом» (2:0).
    • На следующий день форварда не включили в заявку на встречу с «Челси» и собираются отстранить от тренировок в общей группе.

    Новости по теме
    Руководство «МЮ» в полном составе поддержало решение тен Хага отстранить Роналду 1
    Президент «Марселя» оценил вероятность подписания Роналду
    Нани – об уходе Роналду со скамейки «МЮ»: «Возможно, ему захотелось в туалет» 1
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:13
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17525

      Cleaner 38 минут назад

      А я вот вижу НЕУВАЖЕНИЕ Роналду К КЛУБУ за который он выступает и который ПЛАТИТ ему, Роналду, немереные деньги!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3208

      acor94 59 минут назад

      А так она права. Роналду никого не уважает, ни клуб, ни тренера, ни коллег по команде.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3208

      acor94 59 минут назад

      Выколите ей глаза уже!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11