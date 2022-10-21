Сестра Роналду заявила, что «Манчестер Юнайтед» не уважает Криштиану

А я вот вижу НЕУВАЖЕНИЕ Роналду К КЛУБУ за который он выступает и который ПЛАТИТ ему, Роналду, немереные деньги!
Элма Авейру, сестра нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, высказалась о ситуации футболиста в клубе.
«Я многое вижу. В основном неуважение», – написала Авейру в соцсети.
- В этом сезоне португалец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
- В среду он отказался выходить на замену в конце игры с «Тоттенхэмом» (2:0).
- На следующий день форварда не включили в заявку на встречу с «Челси» и собираются отстранить от тренировок в общей группе.