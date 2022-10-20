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    Примера. «Барселона» разгромила «Вильярреал» благодаря дублю Левандовского

    В десятом туре чемпионата Испании «Барселона» дома крупно обыграла «Вильярреал» – 3:0.

    Все три гола были забиты с 31-й по 38-ю минуту – отличились Ансу Фати и дважды Роберт Левандовски.

    «Барса» до трех очков сократила отставание от лидирующего «Реала».

    «Вильярреал» остался на восьмом месте в таблице Примеры.

    Испания. Примера. 10-й тур

    Барселона – Вильярреал – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Левандовски, 31; 2:0 – Левандовски, 35; 3:0 – Фати, 38.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.10.2022 23:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12085

      DeStar 1 час назад

      вильяреал жалкое зрелище, настолько жалкое что лучше бы им вообще не играть в футбол всем и каждому
      был бы дебилоидом кричал бы со 100% уверенностью что вилька тупо сдала матч, но вероятность такого близка к нулю

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