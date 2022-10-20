Примера. «Барселона» разгромила «Вильярреал» благодаря дублю Левандовского

В десятом туре чемпионата Испании «Барселона» дома крупно обыграла «Вильярреал» – 3:0.

Все три гола были забиты с 31-й по 38-ю минуту – отличились Ансу Фати и дважды Роберт Левандовски.

«Барса» до трех очков сократила отставание от лидирующего «Реала».

«Вильярреал» остался на восьмом месте в таблице Примеры.

Испания. Примера. 10-й тур

Барселона – Вильярреал – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Левандовски, 31; 2:0 – Левандовски, 35; 3:0 – Фати, 38.

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