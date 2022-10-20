Примера. «Барселона» разгромила «Вильярреал» благодаря дублю Левандовского

вильяреал жалкое зрелище, настолько жалкое что лучше бы им вообще не играть в футбол всем и каждому
был бы дебилоидом кричал бы со 100% уверенностью что вилька тупо сдала матч, но вероятность такого близка к нулю
В десятом туре чемпионата Испании «Барселона» дома крупно обыграла «Вильярреал» – 3:0.
Все три гола были забиты с 31-й по 38-ю минуту – отличились Ансу Фати и дважды Роберт Левандовски.
«Барса» до трех очков сократила отставание от лидирующего «Реала».
«Вильярреал» остался на восьмом месте в таблице Примеры.
Испания. Примера. 10-й тур
Барселона – Вильярреал – 3:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Левандовски, 31; 2:0 – Левандовски, 35; 3:0 – Фати, 38.