«Локомотив» назвал сроки восстановления Игнатьева

Он раз в год уже выстрелил. Ждём в следующем. К сожалению это его потолок
Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный прокомментировал травму нападающего Ивана Игнатьева.
«По результатам комплексного обследования выявлено частичное повреждение внутренней боковой связки правого коленного сустава.
Ориентировочные сроки восстановления составляют четыре-шесть недель», – сказал Калюжный.
- 23-летний Игнатьев травмировался в кубковом матче с «Химками» (1:0).
- В этом сезоне форвард забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 играх.