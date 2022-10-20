Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Локомотив» назвал сроки восстановления Игнатьева

    Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный прокомментировал травму нападающего Ивана Игнатьева.

    «По результатам комплексного обследования выявлено частичное повреждение внутренней боковой связки правого коленного сустава.

    Ориентировочные сроки восстановления составляют четыре-шесть недель», – сказал Калюжный.

    • 23-летний Игнатьев травмировался в кубковом матче с «Химками» (1:0).
    • В этом сезоне форвард забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 играх.

    Новости по теме
    Игнатьев рассказал о психологических проблемах «Локомотива» 1
    Иван Игнатьев: «Не отрицаю: раньше ходил в клубы. Отвлекал себя от футбола всякой фигней» 1
    «У игроков было облегчение». Игнатьев – об уходе Цорна и Циннбауэра из «Локомотива» 1
    Источник: сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:16
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5916

      Красногорск_Фан 10 минут назад

      Он раз в год уже выстрелил. Ждём в следующем. К сожалению это его потолок

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11