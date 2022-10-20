Агаларов прокомментировал свой 1-й гол за 3 месяца

Нападающий «Ахмата» Гамид Агаларов высказался после кубкового матча с «Оренбургом» (2:4).

Форвард забил впервые с 24 июля.

Также он заработал пенальти в свои и чужие ворота, а на 75-й минуте был удален с поля.

Летом Агаларов перешел из «Уфы» в «Ахмат» за 3,5 миллиона евро.

«Защитник потерял меня из виду, передача пошла в свободную зону. Я увидел, что вратарь вышел из ворот, и покатил мимо него. В подкате попал в своего одноклубника, мне осталось только закатить в пустые ворота.

«Оренбург» – непростая команда, но мы не смогли показать свой лучший футбол. Досадно, что проиграли, но у нас ещe две игры в Кубке, чтобы побороться за выход из группы», – сказал Агаларов.