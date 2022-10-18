Кубок России. «Локомотив» обыграл «Химки», одержав вторую победу подряд после ухода Циннбауэра и Цорна

«Локомотив» победил «Химки» (1:0) в 4-м туре группового этапа Кубка России.

Единственный гол на 54-й минуте с пенальти забил Антон Миранчук. «Локомотив» благодаря этой победе вышел на первое место в группе А, набрав 8 очков в четырех турах.

Столичный клуб одержал две победы в двух матчах после ухода Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна.

Россия. Кубок. 4-й тур. Группа А

Локомотив (Москва) – Химки – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Миранчук (с пенальти), 54.

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