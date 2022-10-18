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    Кубок России. «Локомотив» обыграл «Химки», одержав вторую победу подряд после ухода Циннбауэра и Цорна

    «Локомотив» победил «Химки» (1:0) в 4-м туре группового этапа Кубка России.

    Единственный гол на 54-й минуте с пенальти забил Антон Миранчук. «Локомотив» благодаря этой победе вышел на первое место в группе А, набрав 8 очков в четырех турах.

    Столичный клуб одержал две победы в двух матчах после ухода Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна.

    Россия. Кубок. 4-й тур. Группа А

    Локомотив (Москва) – Химки – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Миранчук (с пенальти), 54.

    Календарь Кубка России

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5903

      Красногорск_Фан 55 минут назад

      Следующие игры с Динамо и ЦСКА покажут. Актуальные перспективы на пердив. Химки сейчас не в лучшем состоянии, счет дома минимальный. Не вижу с чем поздравлять в этой игре.

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      Рейтинг: +1263

      Сделаны из Дерева 1 час назад

      С Торпедо железяка отскочила и тут отскок)))

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