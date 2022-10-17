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    Почеттино может возглавить «Астон Виллу» вместо Джеррарда

    «Астон Вилла» рассматривает вариант с приглашением Маурисио Почеттино на пост главного тренера.

    Аргентинец может заменить Стивена Джеррарда, которому грозит увольнение в самое ближайшее время.

    Решение о возможной смене тренера будет приниматься после матчей с «Фулхэмом» (20 октября) и «Брентфордом» (23 октября).

    Также в шорт-лист бирмингемского клуба входят Томас Тухель и Унаи Эмери.

    • «Астон Вилла» идет на 16-м месте в АПЛ после 10 туров.
    • Почеттино летом покинул «ПСЖ».
    • Ранее он работал в Англии в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме».

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    Источник: The Telegraph

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