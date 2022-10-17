Почеттино может возглавить «Астон Виллу» вместо Джеррарда

«Астон Вилла» рассматривает вариант с приглашением Маурисио Почеттино на пост главного тренера.
Аргентинец может заменить Стивена Джеррарда, которому грозит увольнение в самое ближайшее время.
Решение о возможной смене тренера будет приниматься после матчей с «Фулхэмом» (20 октября) и «Брентфордом» (23 октября).
Также в шорт-лист бирмингемского клуба входят Томас Тухель и Унаи Эмери.
- «Астон Вилла» идет на 16-м месте в АПЛ после 10 туров.
- Почеттино летом покинул «ПСЖ».
- Ранее он работал в Англии в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме».
Источник: The Telegraph