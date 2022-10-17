Почеттино может возглавить «Астон Виллу» вместо Джеррарда

«Астон Вилла» рассматривает вариант с приглашением Маурисио Почеттино на пост главного тренера.

Аргентинец может заменить Стивена Джеррарда, которому грозит увольнение в самое ближайшее время.

Решение о возможной смене тренера будет приниматься после матчей с «Фулхэмом» (20 октября) и «Брентфордом» (23 октября).

Также в шорт-лист бирмингемского клуба входят Томас Тухель и Унаи Эмери.