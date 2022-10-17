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  • Стало известно, когда будет принято решение о возрождении «Спартака-2»

Стало известно, когда будет принято решение о возрождении «Спартака-2»

17 октября 2022, 10:52
1

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопросы о возможном возрождении второй команды.

– По поводу «Спартака-2». Будет ли он возрожден?

– Занимаемся и прорабатываем этот вопрос. Основное – определиться с тем, как заполнить вакуум между переродом из молодежного спорта во взрослый футбол.

Но тут, понимаете, есть разные варианты: можно это делать через аренду, через фарм-клуб, через «Спартак-2» в структуре собственного клуба.

Параллельно прорабатываем возможности инфраструктуры. Движемся, скорее всего, в сторону воссоздания «Спартака-2». Окончательное решение примем где-то в марте.

– Вам не кажется, что это будет странно выглядеть: «Спартак-2» только-только закрылся и теперь опять откроется, придется опять идти путь от Второго дивизиона.

– Ничего страшного. Нам самое главное, если будет принято такое решение, осуществить качественный подбор футболистов.

– Некоторые ребята потеряны, нет?

– Я думаю, нет, потому что часть игроков из того «Спартака-2», которые были для нас перспективны и на которых мы обратили внимание, находятся в аренде в большей степени.

– Но многие с правом выкупа же.

– Это право выкупа может и не наступить. Условие каждого сейчас детализировать не готов.

  • «Спартак» объявил о закрытии второй команды в мае.
  • Причина – сокращение бюджета.
  • Проект был создан в 2013 году.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Спартак-2 Мележиков Евгений
Комментарии (1)
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SLADE2019
1665998097
В принципе воссоздавать команду надо. Во всяком случае сейчас в основе есть хорошая доля игроков Спартака-2.
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