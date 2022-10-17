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    «Мне удалась небольшая импровизация». Клаудиньо – о голе в ворота «Пари НН»

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал свой гол в матче 13-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

    – Клаудиньо, поздравляем с победой и забитым мячом! Вы очень эмоционально отреагировали на взятие ворот. Что для вас значит этот гол?

    – Я счастлив, что вновь смог отличиться и помочь команде своим результативным действием.

    Слишком уж давно я не забивал, долго ждал этот момент и очень хотел его приблизить. Слава Богу, я был вознагражден за все усилия.

    – Расскажите про гол подробнее. Со стороны показалось, что технически это был очень сложный удар.

    – Думаю, мне удалась небольшая импровизация – я нашел пространство в штрафной за спинами защитников, принял и обработал мяч, подкинул его, обыграв соперника, и смог точно пробить в угол.

    Вратарь почти дотянулся, но удача была на моей стороне.

    – Вы не забивали 2,5 месяца. Насколько это сложно психологически и как это отражалось на уверенности в себе?

    – Моя безголевая серия действительно затянулась – сначала я получил травму, потом набирал форму, и это был очень непростой период в жизни, когда я не мог полноценно помогать команде.

    Так что я очень ждал этот гол – и ощущаю себя очень счастливым.

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    Источник: сайт «Зенита»

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