«Мне удалась небольшая импровизация». Клаудиньо – о голе в ворота «Пари НН»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал свой гол в матче 13-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

– Клаудиньо, поздравляем с победой и забитым мячом! Вы очень эмоционально отреагировали на взятие ворот. Что для вас значит этот гол?

– Я счастлив, что вновь смог отличиться и помочь команде своим результативным действием.

Слишком уж давно я не забивал, долго ждал этот момент и очень хотел его приблизить. Слава Богу, я был вознагражден за все усилия.

– Расскажите про гол подробнее. Со стороны показалось, что технически это был очень сложный удар.

– Думаю, мне удалась небольшая импровизация – я нашел пространство в штрафной за спинами защитников, принял и обработал мяч, подкинул его, обыграв соперника, и смог точно пробить в угол.

Вратарь почти дотянулся, но удача была на моей стороне.

– Вы не забивали 2,5 месяца. Насколько это сложно психологически и как это отражалось на уверенности в себе?

– Моя безголевая серия действительно затянулась – сначала я получил травму, потом набирал форму, и это был очень непростой период в жизни, когда я не мог полноценно помогать команде.

Так что я очень ждал этот гол – и ощущаю себя очень счастливым.