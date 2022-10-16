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    Терюшков: «Надеюсь, Цорн в «Химках» не появится»

    Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков оценил работу бывшего спортивного директора «Локомотива» Томаса Цорна.

    — Давайте дождемся итогов предстоящего аудита в «Локомотиве». В «Химках» тоже заказали аудит, но там деньги частные, а в «Локомотиве» — коммерческие. И здесь, безусловно, у любого налогоплательщика возникают вопросы о том, почему клуб так играет. «Локомотив» в лице нового менеджмента, генерального спонсора «РЖД» разберется и без депутатского запроса. Думаю, они не должны отпустить эту ситуацию и доведут все до логического завершения.

    — У вас есть ощущение, что там не все было чисто?

    — Это пусть решают правоохранительные органы, если подобное вскроется. Я помню просто, как Цорн еще уходил из «Спартака», там ситуация, мне кажется, плюс-минус такая же была.

    — Ваше мнение о Цорне как о менеджере?

    — Я надеюсь, что в «Химках» он не появится.

    • Цорн покинул «Локо» на прошлой неделе.
    • Клуб уволил и всех сотрудников, нанятых Цорном.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 12-м.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +668

      ScarlettOgusania 45 минут назад

      В рассуждениях Терюшкова мало логики: если деньги лохо коммерческие, то причём здесь налогоплательщики, Цорн явно бюджетные бабки пилил. В Химках он конечно не появится, потому что:
      1. там воровать нечего, 2. его посадят за воровство в лохо

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      Рейтинг: +2415

      fakeid 2 часа назад

      надеемся, что твоё хайло больше не материализуется во всём, что связано со спортом. кроме спартака. туда можешь идти.

      1
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      Рейтинг: +355

      rac531 > fakeid 1 час назад

      Для конюшни и пид....ских он идеален)
      Там уже есть Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Наташа Журова, ...)

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      Рейтинг: +10515

      R_a_i_n > fakeid 1 час назад

      он уже был в Спартаке, на очереди Зенит. Жди.

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      Рейтинг: +257

      Таврида > rac531 1 час назад

      Цорн железнобетонно ваш, такой "бриллиант" для РПЛ откопали.

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      Рейтинг: +2415

      fakeid > R_a_i_n 1 час назад

      я про терюшкова)

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