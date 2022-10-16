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Терюшков: «Надеюсь, Цорн в «Химках» не появится»

16 октября 2022, 09:57
4

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков оценил работу бывшего спортивного директора «Локомотива» Томаса Цорна.

— Давайте дождемся итогов предстоящего аудита в «Локомотиве». В «Химках» тоже заказали аудит, но там деньги частные, а в «Локомотиве» — коммерческие. И здесь, безусловно, у любого налогоплательщика возникают вопросы о том, почему клуб так играет. «Локомотив» в лице нового менеджмента, генерального спонсора «РЖД» разберется и без депутатского запроса. Думаю, они не должны отпустить эту ситуацию и доведут все до логического завершения.

— У вас есть ощущение, что там не все было чисто?

— Это пусть решают правоохранительные органы, если подобное вскроется. Я помню просто, как Цорн еще уходил из «Спартака», там ситуация, мне кажется, плюс-минус такая же была.

— Ваше мнение о Цорне как о менеджере?

— Я надеюсь, что в «Химках» он не появится.

  • Цорн покинул «Локо» на прошлой неделе.
  • Клуб уволил и всех сотрудников, нанятых Цорном.
  • «Локомотив» идет в РПЛ 12-м.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Локомотив Цорн Томас Терюшков Роман
Комментарии (4)
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ScarlettOgusania
1665909369
В рассуждениях Терюшкова мало логики: если деньги лохо коммерческие, то причём здесь налогоплательщики, Цорн явно бюджетные бабки пилил. В Химках он конечно не появится, потому что: 1. там воровать нечего, 2. его посадят за воровство в лохо
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Enter2006
1665914813
Два дебила - это "сила"! Хорошо что они отвалились от футбольных клубов.
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шахта Заполярная
1665916265
Я бы цорну посоветовал пол годика поработать в зените.
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Александр.Т.
1665916480
Запрятить въезд или хотябы работать в России этому немцу
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