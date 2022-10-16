Терюшков: «Надеюсь, Цорн в «Химках» не появится»

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков оценил работу бывшего спортивного директора «Локомотива» Томаса Цорна.

— Давайте дождемся итогов предстоящего аудита в «Локомотиве». В «Химках» тоже заказали аудит, но там деньги частные, а в «Локомотиве» — коммерческие. И здесь, безусловно, у любого налогоплательщика возникают вопросы о том, почему клуб так играет. «Локомотив» в лице нового менеджмента, генерального спонсора «РЖД» разберется и без депутатского запроса. Думаю, они не должны отпустить эту ситуацию и доведут все до логического завершения.

— У вас есть ощущение, что там не все было чисто?

— Это пусть решают правоохранительные органы, если подобное вскроется. Я помню просто, как Цорн еще уходил из «Спартака», там ситуация, мне кажется, плюс-минус такая же была.

— Ваше мнение о Цорне как о менеджере?

— Я надеюсь, что в «Химках» он не появится.