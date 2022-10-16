Терюшков: «Надеюсь, Цорн в «Химках» не появится»

В рассуждениях Терюшкова мало логики: если деньги лохо коммерческие, то причём здесь налогоплательщики, Цорн явно бюджетные бабки пилил. В Химках он конечно не появится, потому что:
1. там воровать нечего, 2. его посадят за воровство в лохо
Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков оценил работу бывшего спортивного директора «Локомотива» Томаса Цорна.
— Давайте дождемся итогов предстоящего аудита в «Локомотиве». В «Химках» тоже заказали аудит, но там деньги частные, а в «Локомотиве» — коммерческие. И здесь, безусловно, у любого налогоплательщика возникают вопросы о том, почему клуб так играет. «Локомотив» в лице нового менеджмента, генерального спонсора «РЖД» разберется и без депутатского запроса. Думаю, они не должны отпустить эту ситуацию и доведут все до логического завершения.
— У вас есть ощущение, что там не все было чисто?
— Это пусть решают правоохранительные органы, если подобное вскроется. Я помню просто, как Цорн еще уходил из «Спартака», там ситуация, мне кажется, плюс-минус такая же была.
— Ваше мнение о Цорне как о менеджере?
— Я надеюсь, что в «Химках» он не появится.
- Цорн покинул «Локо» на прошлой неделе.
- Клуб уволил и всех сотрудников, нанятых Цорном.
- «Локомотив» идет в РПЛ 12-м.