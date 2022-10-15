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    «Краснодар» и «Ахмат» объявили составы на матч 13-го тура РПЛ

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ахмата» на игру 13-го тура чемпионата России.

    «Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Литвинов, Волков, Ахметов, Сперцян, Кривцов, Баньяц, Кордоба, Олусегун.

    «Ахмат»: Шелия, Быстров. Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Карапузов, Швец, Садулаев, Ильин.

    • Матч пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
    • Начало – в 16:30 мск.
    • «Краснодар» идет на 5-м месте в РПЛ, «Ахмат» – на 8-м.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: сайт РПЛ

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