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    Каррера прокомментировал продление контракта между «Спартаком» и Селиховым

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера похвалил московский клуб за подписание нового соглашения с вратарем Александром Селиховым.

    • Стороны продлили контракт до 2025 года с опцией продления еще на 12 месяцев.
    • Предыдущий договор истекал, по разным данным, в июне или декабре 2023-го.

    «Руководство «Спартака» – огромные молодцы, что продлили контракт с Селиховым. Это основной вратарь и легенда клуба.

    После стольких травм Саша вернулся и сейчас показывает отличный уровень.

    Раньше это был конкурент Акинфеева, а сейчас это второй вратарь России после Матвея Сафонова», – заявил Каррера.

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    Источник: Sport24

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