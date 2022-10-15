Каррера прокомментировал продление контракта между «Спартаком» и Селиховым

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера похвалил московский клуб за подписание нового соглашения с вратарем Александром Селиховым.
- Стороны продлили контракт до 2025 года с опцией продления еще на 12 месяцев.
- Предыдущий договор истекал, по разным данным, в июне или декабре 2023-го.
«Руководство «Спартака» – огромные молодцы, что продлили контракт с Селиховым. Это основной вратарь и легенда клуба.
После стольких травм Саша вернулся и сейчас показывает отличный уровень.
Раньше это был конкурент Акинфеева, а сейчас это второй вратарь России после Матвея Сафонова», – заявил Каррера.
Источник: Sport24