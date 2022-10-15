Каррера прокомментировал продление контракта между «Спартаком» и Селиховым

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера похвалил московский клуб за подписание нового соглашения с вратарем Александром Селиховым.

Стороны продлили контракт до 2025 года с опцией продления еще на 12 месяцев.

Предыдущий договор истекал, по разным данным, в июне или декабре 2023-го.

«Руководство «Спартака» – огромные молодцы, что продлили контракт с Селиховым. Это основной вратарь и легенда клуба.

После стольких травм Саша вернулся и сейчас показывает отличный уровень.

Раньше это был конкурент Акинфеева, а сейчас это второй вратарь России после Матвея Сафонова», – заявил Каррера.