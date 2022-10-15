Селихов отказал «Зениту» и двум турецким клубам перед продлением контракта со «Спартаком»

У вратаря «Спартака» Александра Селихова было несколько вариантов продолжения карьеры.

С 28-летним футболистом контактировал «Зенит», однако он не захотел переходить в петербургский клуб, чтобы не портить отношения со спартаковскими болельщиками.

Также Селихов отказал «Сивасспору» и «Касымпаше» – его не устроили предложенные условия.

Клуб из Саудовской Аравии был готов платить голкиперу 2 миллиона евро в год чистыми, но и это его не заинтересовало.