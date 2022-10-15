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    Селихов отказал «Зениту» и двум турецким клубам перед продлением контракта со «Спартаком»

    У вратаря «Спартака» Александра Селихова было несколько вариантов продолжения карьеры.

    С 28-летним футболистом контактировал «Зенит», однако он не захотел переходить в петербургский клуб, чтобы не портить отношения со спартаковскими болельщиками.

    Также Селихов отказал «Сивасспору» и «Касымпаше» – его не устроили предложенные условия.

    Клуб из Саудовской Аравии был готов платить голкиперу 2 миллиона евро в год чистыми, но и это его не заинтересовало.

    • В итоге Селихов продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года.
    • В договоре есть опция продления еще на сезон при выполнении определенных условий.

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 10:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2399

      fakeid 37 минут назад

      он и так должен был в зенит перейти, но хряки подсуетились, подписали перспективного вратаря. итог известен)) в питере перекрестились тогда, хорошо, что спартак его перехватил, щас он нам нафиг не сдался))) а вот кто действительно нужен - он в краснодаре сидит, и к нам не пойдёт. и ни к кому в россии.

      1
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      Рейтинг: +140

      RedMaksim97 1 час назад

      Не портить отношения с болельщиками ‍♂️‍♂️‍♂️

      0
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      Рейтинг: +15842

      NewLife 1 час назад

      Не в хитрых домыслах у грека,
      а в русской классике простой
      вчера нашел я мудрость века:
      «Не верь бл@дям»,— сказал Толстой.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6332

      Беспонтий 2 часа назад

      да нет сомненья даже спора
      зенит гораздо хуже спартака
      и даже сивасспора
      и дальше смотрим не дыша
      за косяками селихов- паша

      3
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      Рейтинг: +17015

      ilichkadr 2 часа назад

      Если бы это ( не захотел портить отношения со спартаковскими болельщиками) сказал Селихов, тогда да, уважуха Александру.
      Источник: Eurostavka говорит сам за себя -ТУФТА!

      2
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      Рейтинг: +1206

      Hoahin > ilichkadr 2 часа назад

      После интереса турков и саудитов уже стало понятно что бред

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      Рейтинг: +882

      SpartakMoskwa 2 часа назад

      Мужик!!!

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      Рейтинг: +1610

      alefreddy 2 часа назад

      приятно отношение к клубу а не а ля Зюба

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