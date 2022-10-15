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  • Селихов отказал «Зениту» и двум турецким клубам перед продлением контракта со «Спартаком»

Селихов отказал «Зениту» и двум турецким клубам перед продлением контракта со «Спартаком»

15 октября 2022, 10:59
10

У вратаря «Спартака» Александра Селихова было несколько вариантов продолжения карьеры.

С 28-летним футболистом контактировал «Зенит», однако он не захотел переходить в петербургский клуб, чтобы не портить отношения со спартаковскими болельщиками.

Также Селихов отказал «Сивасспору» и «Касымпаше» – его не устроили предложенные условия.

Клуб из Саудовской Аравии был готов платить голкиперу 2 миллиона евро в год чистыми, но и это его не заинтересовало.

  • В итоге Селихов продлил контракт со «Спартаком» до 2025 года.
  • В договоре есть опция продления еще на сезон при выполнении определенных условий.

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Источник: Eurostavka
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Зенит Сивасспор Касымпаша Селихов Александр
Комментарии (10)
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alefreddy
1665822501
приятно отношение к клубу а не а ля Зюба
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SpartakMoskwa
1665823013
Мужик!!!
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ilichkadr
1665823597
Если бы это ( не захотел портить отношения со спартаковскими болельщиками) сказал Селихов, тогда да, уважуха Александру. Источник: Eurostavka говорит сам за себя -ТУФТА!
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Беспонтий
1665824150
да нет сомненья даже спора зенит гораздо хуже спартака и даже сивасспора и дальше смотрим не дыша за косяками селихов- паша
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NewLife
1665827117
Не в хитрых домыслах у грека, а в русской классике простой вчера нашел я мудрость века: «Не верь бл@дям»,— сказал Толстой.
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RedMaksim97
1665828307
Не портить отношения с болельщиками ‍♂️‍♂️‍♂️
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Томик
1665882730
Какую-то хрень понаписали. Турки предлагали - "не устроили условия", условия саудитов "устроили" - не заинтересовало. "Зениту" отказал - "не захотел портить отношения с болельщиками"... Что это за бредовый фантазёр? Никуда не хотел уходить человек, продлил контракт и всё. Отстаньте, дурачки. И вот эти "журналисты" нужны стране!
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mamba9090909
1665899401
Кто то с будуна этот бред придумывал.
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моэм
1665901272
Если учесть , что вратари у Зенита ниже среднего РПЛ , Лантратова не подписали и вопрос остался нерешённым ... а травмоопасному Селихову скорее всего предложили не больше 2 лет ..
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