Орещук назвал дикостью натурализацию Малкома и Клаудиньо: «Ради чего им выступать за Россию?»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук выступил против натурализации бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

– «Зенит» тратит большие деньги, чтобы удержать бразильцев и даже делает им российские паспорта? Какой в этом смысл, если еврокубков в обозримом будущем не будет?

– Я не хочу комментировать эту историю, потому что она для меня дикая. Зачем им делать паспорта? С лимитом проблем нет. Зачем им выступать за сборную России, ради чего? Возможно, мы чего-то не знаем.

– Кто-то может составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ?

– Без шансов. «Зенит» сильнее всех.