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  • Орещук назвал дикостью натурализацию Малкома и Клаудиньо: «Ради чего им выступать за Россию?»

Орещук назвал дикостью натурализацию Малкома и Клаудиньо: «Ради чего им выступать за Россию?»

14 октября 2022, 12:52
1

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук выступил против натурализации бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

– «Зенит» тратит большие деньги, чтобы удержать бразильцев и даже делает им российские паспорта? Какой в этом смысл, если еврокубков в обозримом будущем не будет?

– Я не хочу комментировать эту историю, потому что она для меня дикая. Зачем им делать паспорта? С лимитом проблем нет. Зачем им выступать за сборную России, ради чего? Возможно, мы чего-то не знаем.

– Кто-то может составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ?

– Без шансов. «Зенит» сильнее всех.

  • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
  • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
  • По сведениям инсайдера Ивана Карпова, оба игрока смогут выступать за сборную России.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Малком Клаудиньо
Комментарии (1)
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ilichkadr
1665741755
Рома, ты глупый человек. За сборную России ни Малком, ни Клаудиньо играть не собираются, но 2-е гражданство иностранцам не помешает. Финансовые интересы и не более того.
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