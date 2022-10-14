Орещук назвал дикостью натурализацию Малкома и Клаудиньо: «Ради чего им выступать за Россию?»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук выступил против натурализации бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо.
– «Зенит» тратит большие деньги, чтобы удержать бразильцев и даже делает им российские паспорта? Какой в этом смысл, если еврокубков в обозримом будущем не будет?
– Я не хочу комментировать эту историю, потому что она для меня дикая. Зачем им делать паспорта? С лимитом проблем нет. Зачем им выступать за сборную России, ради чего? Возможно, мы чего-то не знаем.
– Кто-то может составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ?
– Без шансов. «Зенит» сильнее всех.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
- По сведениям инсайдера Ивана Карпова, оба игрока смогут выступать за сборную России.
Источник: Metaratings