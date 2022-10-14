Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Орещук назвал дикостью натурализацию Малкома и Клаудиньо: «Ради чего им выступать за Россию?»

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук выступил против натурализации бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

    – «Зенит» тратит большие деньги, чтобы удержать бразильцев и даже делает им российские паспорта? Какой в этом смысл, если еврокубков в обозримом будущем не будет?

    – Я не хочу комментировать эту историю, потому что она для меня дикая. Зачем им делать паспорта? С лимитом проблем нет. Зачем им выступать за сборную России, ради чего? Возможно, мы чего-то не знаем.

    – Кто-то может составить конкуренцию «Зениту» в РПЛ?

    – Без шансов. «Зенит» сильнее всех.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
    • По сведениям инсайдера Ивана Карпова, оба игрока смогут выступать за сборную России.

    Новости по теме
    Юрист объяснил, как «Зенит» может изменить легионерский статус Малкома и Клаудиньо 8
    Гаджиев – о натурализации Малкома: «Россия – большая, места хватит. Полезно смешать кровь» 5
    Кечинов: «Зарплата Малкома имеет очень серьeзное значение в его любви к России» 5
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:52
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17010

      ilichkadr 1 час назад

      Рома, ты глупый человек. За сборную России ни Малком, ни Клаудиньо играть не собираются, но 2-е гражданство иностранцам не помешает. Финансовые интересы и не более того.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11