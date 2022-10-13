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  • «Некоторым мы сможем прикрыть рот». Джикия – о дерби ЦСКА – «Спартак»

«Некоторым мы сможем прикрыть рот». Джикия – о дерби ЦСКА – «Спартак»

13 октября 2022, 22:23
2

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

«То, что было с «Крыльями Советов» – уже история. У меня хорошие ощущения перед дерби. Да, играем на выезде, понятное дело, что наших болельщиков будет меньше. Но я уверен в нашей команде и силах.

Никаких громких слов точно говорить не буду. Всe идeт как надо. Это будет большая проверка, потому что прошло уже 12 туров.

У нас были не совсем удачные игры в чемпионате с командами верхней части таблицы: мы проиграли «Динамо», «Ростову», «Зениту». Некоторые начали скептически относиться к тому, что мы обыгрываем только команды, находящиеся в нижней части турнирной таблицы.

На сегодняшний день, когда мы провели несколько туров, обыграли «Локомотив» и «Зенит» в Кубке России, люди опять вернули чувство, что «Спартак» может навязать борьбу.

Поэтому матч с ЦСКА станет проверкой для нас. Может, будет грубо сказано, но некоторым мы сможем прикрыть рот, в хорошем смысле слова. Потому что слишком много уже разговоров, кто и что может.

Понятно, что, когда сидишь на диване и обсуждаешь – это одно, там все мастера спорта. Но другое – выйти и сделать. Очень хочу, чтобы у нас всe получилось: мы зашли в раздевалку, посмотрели друг другу в глаза и поняли, что всe будет хорошо», – сказал Джикия.

  • ЦСКА примет «Спартак» в воскресенье, 16 октября.
  • Дерби начнется в 20:00 мск.
  • Обе команды идут в топ-4 РПЛ.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Джикия Георгий
Комментарии (2)
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moskowcity-petrv
1665693165
Сперва прикрой. потом рассказывай
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diesel ромыч
1665725928
как в профиле , в анкете выбрать команду, за которую болеешь?? там нет графа команда..
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