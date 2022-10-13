«Некоторым мы сможем прикрыть рот». Джикия – о дерби ЦСКА – «Спартак»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

«То, что было с «Крыльями Советов» – уже история. У меня хорошие ощущения перед дерби. Да, играем на выезде, понятное дело, что наших болельщиков будет меньше. Но я уверен в нашей команде и силах.

Никаких громких слов точно говорить не буду. Всe идeт как надо. Это будет большая проверка, потому что прошло уже 12 туров.

У нас были не совсем удачные игры в чемпионате с командами верхней части таблицы: мы проиграли «Динамо», «Ростову», «Зениту». Некоторые начали скептически относиться к тому, что мы обыгрываем только команды, находящиеся в нижней части турнирной таблицы.

На сегодняшний день, когда мы провели несколько туров, обыграли «Локомотив» и «Зенит» в Кубке России, люди опять вернули чувство, что «Спартак» может навязать борьбу.

Поэтому матч с ЦСКА станет проверкой для нас. Может, будет грубо сказано, но некоторым мы сможем прикрыть рот, в хорошем смысле слова. Потому что слишком много уже разговоров, кто и что может.

Понятно, что, когда сидишь на диване и обсуждаешь – это одно, там все мастера спорта. Но другое – выйти и сделать. Очень хочу, чтобы у нас всe получилось: мы зашли в раздевалку, посмотрели друг другу в глаза и поняли, что всe будет хорошо», – сказал Джикия.