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    «Некоторым мы сможем прикрыть рот». Джикия – о дерби ЦСКА – «Спартак»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

    «То, что было с «Крыльями Советов» – уже история. У меня хорошие ощущения перед дерби. Да, играем на выезде, понятное дело, что наших болельщиков будет меньше. Но я уверен в нашей команде и силах.

    Никаких громких слов точно говорить не буду. Всe идeт как надо. Это будет большая проверка, потому что прошло уже 12 туров.

    У нас были не совсем удачные игры в чемпионате с командами верхней части таблицы: мы проиграли «Динамо», «Ростову», «Зениту». Некоторые начали скептически относиться к тому, что мы обыгрываем только команды, находящиеся в нижней части турнирной таблицы.

    На сегодняшний день, когда мы провели несколько туров, обыграли «Локомотив» и «Зенит» в Кубке России, люди опять вернули чувство, что «Спартак» может навязать борьбу.

    Поэтому матч с ЦСКА станет проверкой для нас. Может, будет грубо сказано, но некоторым мы сможем прикрыть рот, в хорошем смысле слова. Потому что слишком много уже разговоров, кто и что может.

    Понятно, что, когда сидишь на диване и обсуждаешь – это одно, там все мастера спорта. Но другое – выйти и сделать. Очень хочу, чтобы у нас всe получилось: мы зашли в раздевалку, посмотрели друг другу в глаза и поняли, что всe будет хорошо», – сказал Джикия.

    • ЦСКА примет «Спартак» в воскресенье, 16 октября.
    • Дерби начнется в 20:00 мск.
    • Обе команды идут в топ-4 РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    13.10.2022 22:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1301

      moskowcity-petrv 44 минуты назад

      Сперва прикрой. потом рассказывай

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