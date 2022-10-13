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    Юран назвал условие для переговоров о возвращении в «Химки»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, при каких обстоятельствах он готов обсудить с подмосковным клубом свое возвращение.

    53-летний специалист дал понять, что переговоров о сотрудничестве не будет, пока Спартак Гогниев продолжает возглавлять команду.

    «Со мной провели переговоры? Ничего не знаю.

    В «Химках» есть главный тренер – это Спартак Гогниев. Пока он там работает, то никаких разговоров у меня с клубом не было», – заявил Юран.

    • Юрана уволили из «Химок» 10 августа.
    • После его ухода команда не побеждает 11 матчей подряд.
    • Химчане по итогам 12 туров находятся в зоне вылета РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.10.2022 21:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1473

      koli4ka 1 час назад

      понтяра себе цены никак не сложит...

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