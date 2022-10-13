Юран назвал условие для переговоров о возвращении в «Химки»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, при каких обстоятельствах он готов обсудить с подмосковным клубом свое возвращение.

53-летний специалист дал понять, что переговоров о сотрудничестве не будет, пока Спартак Гогниев продолжает возглавлять команду.

«Со мной провели переговоры? Ничего не знаю.

В «Химках» есть главный тренер – это Спартак Гогниев. Пока он там работает, то никаких разговоров у меня с клубом не было», – заявил Юран.