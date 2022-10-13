«Мне очень страшно. Я автомат в руках не держал». Салимов – о частичной мобилизации

Бывший футболист тульского «Арсенала» Роман Салимов рассказал о своих эмоциях в связи с проведением в России частичной мобилизации.
– Почему ты не уехал?
– А куда мне уезжать? Я под первый этап мобилизации не подхожу. А если уже действительно припрет, все пойдeм, к сожалению.
Понятно, что не хочется. Ну, все будет нормально.
– Тебе страшно?
– Мне страшно. Очень страшно. Я не буду врать. Конечно, страшно.
Кому не страшно? Я ничего не умею. Я автомат в руках не держал.
- Салимов выступает в Медиалиге за команду Reality.
- Полузащитнику сейчас 27 лет.
- Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
Источник: Eurostavka