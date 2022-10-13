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    «Мне очень страшно. Я автомат в руках не держал». Салимов – о частичной мобилизации

    Бывший футболист тульского «Арсенала» Роман Салимов рассказал о своих эмоциях в связи с проведением в России частичной мобилизации.

    – Почему ты не уехал?

    – А куда мне уезжать? Я под первый этап мобилизации не подхожу. А если уже действительно припрет, все пойдeм, к сожалению.

    Понятно, что не хочется. Ну, все будет нормально.

    – Тебе страшно?

    – Мне страшно. Очень страшно. Я не буду врать. Конечно, страшно.

    Кому не страшно? Я ничего не умею. Я автомат в руках не держал.

    • Салимов выступает в Медиалиге за команду Reality.
    • Полузащитнику сейчас 27 лет.
    • Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.

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    Источник: Eurostavka

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