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    УЕФА выбрал лучший гол недели в Лиге чемпионов

    Второй гол нападающего «Тоттенхэма» Хын-Мин Сона в ворота «Айнтрахта» (3:2) признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов.

    Южнокореец отличился на 36-й минуте, слета пробив в касание. Его гол стал победным.

    • Сон в этом матче сделал дубль.
    • Он также был признан лучшим игроком недели в Диге чемпионов.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +11036

      alex1951 2 часа назад

      Красивые голы- это всегда вопрос спорный,как говорится ,,на вкус и цвет-товарищей нет..
      В той же ЛЧ.... видали ..и ножницы ....и с центра поля....и филигранную обводку.....
      гол,как гол.... кто то лопохнулся а он ,да ,молодец!

      0
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      Рейтинг: +17395

      Cleaner 2 часа назад

      Гол в ворота Барселоны от ДВУХ ШТАНГ! Вот это лучший гол не только тура, но и всех прошедших игр ЛЧ в группах. Кто сомневается, пересмотрите.

      1
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      Рейтинг: +11036

      alex1951 > Cleaner 2 часа назад

      Я про что и пишу.....
      Посему и не собираюсь спорить..

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      Рейтинг: +11036

      alex1951 > alex1951 1 час назад

      Добавлю...Эффекто смотрится...но это не шедевр....

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      Рейтинг: +17395

      Cleaner > alex1951 1 час назад

      На вкус и цвет-товарищей нет... Согласен. Но тот гол, что выбрал УЕФА вообще не катит на лучший. Впечатление, что по какой то разнарядке выбирали.

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