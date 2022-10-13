УЕФА выбрал лучший гол недели в Лиге чемпионов

Красивые голы- это всегда вопрос спорный,как говорится ,,на вкус и цвет-товарищей нет..
В той же ЛЧ.... видали ..и ножницы ....и с центра поля....и филигранную обводку.....
гол,как гол.... кто то лопохнулся а он ,да ,молодец!
Второй гол нападающего «Тоттенхэма» Хын-Мин Сона в ворота «Айнтрахта» (3:2) признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов.
Южнокореец отличился на 36-й минуте, слета пробив в касание. Его гол стал победным.
- Сон в этом матче сделал дубль.
- Он также был признан лучшим игроком недели в Диге чемпионов.