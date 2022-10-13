УЕФА выбрал лучший гол недели в Лиге чемпионов

Второй гол нападающего «Тоттенхэма» Хын-Мин Сона в ворота «Айнтрахта» (3:2) признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов.

Южнокореец отличился на 36-й минуте, слета пробив в касание. Его гол стал победным.