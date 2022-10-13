В «Химках» прокомментировали новость о возможном увольнении Гогниева

Каким местом терюшков думал когда их с Писаревым назначал ?
Каким и все рас-е депутаты ?
Кого туда, не в Химки, поназначали несовсем умных клоунов ....
В пресс-службе «Химок» прокомментировали информацию о возможном увольнении главного тренер команды Спартака Гогниева.
«Руководство клуба доверяет главному тренеру, Спартак Артурович готовит команду к предстоящей игре с «Факелом» в штатном режиме», — сказали в пресс-службе кклуба.
- «Химки» назначили Гогниева 2 сентября.
- Клуб при Гогниеве потерпел 6 поражений и однажды сыграл вничью.
- «Химки» идут на 15-м месте в РПЛ.