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    В «Химках» прокомментировали новость о возможном увольнении Гогниева

    В пресс-службе «Химок» прокомментировали информацию о возможном увольнении главного тренер команды Спартака Гогниева.

    «Руководство клуба доверяет главному тренеру, Спартак Артурович готовит команду к предстоящей игре с «Факелом» в штатном режиме», — сказали в пресс-службе кклуба.

    • «Химки» назначили Гогниева 2 сентября.
    • Клуб при Гогниеве потерпел 6 поражений и однажды сыграл вничью.
    • «Химки» идут на 15-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2804

      Nerlinger 1 час назад

      Каким местом терюшков думал когда их с Писаревым назначал ?
      Каким и все рас-е депутаты ?
      Кого туда, не в Химки, поназначали несовсем умных клоунов ....

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      Рейтинг: +11793

      Алексей З 2 часа назад

      Ещё два хоровода и пи..ец.

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