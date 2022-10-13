В «Химках» прокомментировали новость о возможном увольнении Гогниева

В пресс-службе «Химок» прокомментировали информацию о возможном увольнении главного тренер команды Спартака Гогниева.

«Руководство клуба доверяет главному тренеру, Спартак Артурович готовит команду к предстоящей игре с «Факелом» в штатном режиме», — сказали в пресс-службе кклуба.