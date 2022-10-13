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    «Торпедо» близко к назначению нового тренера

    «Торпедо» собирается снова сменить главного тренера.

    Ожидается, что вместо Николая Савичева команду возглавит Андрей Талалаев.

    Стороны согласовывают детали будущего сотрудничества и вскоре подпишут контракт.

    • «Ахмат» отправил Талалаева в отставку 11 сентября.
    • «Торпедо» – последняя команда РПЛ (6 очков в 12 турах).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11787

      Алексей З 3 часа назад

      С таким составом и сам Бог не поможет.

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      Рейтинг: +17392

      Cleaner 3 часа назад

      Место Торпедо в Первой лиге. С любым тренером. Без обид, но команда без болельщиков не должна играть в РПЛ.

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