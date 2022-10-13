«Торпедо» близко к назначению нового тренера

С таким составом и сам Бог не поможет.
«Торпедо» собирается снова сменить главного тренера.
Ожидается, что вместо Николая Савичева команду возглавит Андрей Талалаев.
Стороны согласовывают детали будущего сотрудничества и вскоре подпишут контракт.
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«Торпедо» собирается снова сменить главного тренера.
Ожидается, что вместо Николая Савичева команду возглавит Андрей Талалаев.
Стороны согласовывают детали будущего сотрудничества и вскоре подпишут контракт.