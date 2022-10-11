Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Канчельскис – о Галактионове в «Локомотиве»: «Что за детский сад?»

    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном назначении Михаила Галактионова из «Пари НН» главным тренером «Локомотива».

    «Галактионов в «Пари НН» — сначала нужно отработать свой контракт или хотя бы доработать до конца сезона.

    Что это за детский сад? Думаю, что вряд ли его назначат. По-человечески будет правильно, если доработает сезон в Нижнем, а затем перейдeт в «Локомотив», — сказал Канчельскис.

    • «Локо» идет в РПЛ 14-м, несмотря на 4-й по стоимости состав.
    • Ранее клуб уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
    • Контракт Галактионова с «Пари НН» действует до лета 2024 года.

    Новости по теме
    В «Крыльях Советов» отреагировали на новость об интересе «Локомотива» к Осинькину 2
    Стало известно, кто блокирует уход Галактионова из «Пари НН» в «Локомотив» 3
    «Локомотив» может пригласить тренера «Крыльев» Осинькина 15
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:30
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11