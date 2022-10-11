Канчельскис – о Галактионове в «Локомотиве»: «Что за детский сад?»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном назначении Михаила Галактионова из «Пари НН» главным тренером «Локомотива».

«Галактионов в «Пари НН» — сначала нужно отработать свой контракт или хотя бы доработать до конца сезона.

Что это за детский сад? Думаю, что вряд ли его назначат. По-человечески будет правильно, если доработает сезон в Нижнем, а затем перейдeт в «Локомотив», — сказал Канчельскис.