«Барселона» намерена подписать несколько свободных агентов из АПЛ. В шорт-листе – шесть игроков

Пошли шорахания с составом. Лапорта похоже в агонии. Но от куда деньги ? С Месси не рассчитались за старое. Кадровая работа отвратительная. Левандовский уже не тот. Сыгранности нет. Пике по прежнему чудит на поле. Кризис продолжается. А жаль. Когда то была любимая команда миллионов болельщиков.
«Барселона» планирует усилить состав футболистами, выступающими за английские клубы.
В список интересов каталонцев входят шесть игроков, которые следующим летом могут стать свободными агентами.
- Юри Тилеманс («Лестер»);
- Наби Кейта («Ливерпуль»);
- Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»).
- Жоржиньо («Челси»);
- Н'Голо Канте («Челси»);
- Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»).