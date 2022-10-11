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    «Барселона» намерена подписать несколько свободных агентов из АПЛ. В шорт-листе – шесть игроков

    «Барселона» планирует усилить состав футболистами, выступающими за английские клубы.

    В список интересов каталонцев входят шесть игроков, которые следующим летом могут стать свободными агентами.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 14:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1075

      Александр52 1 час назад

      Пошли шорахания с составом. Лапорта похоже в агонии. Но от куда деньги ? С Месси не рассчитались за старое. Кадровая работа отвратительная. Левандовский уже не тот. Сыгранности нет. Пике по прежнему чудит на поле. Кризис продолжается. А жаль. Когда то была любимая команда миллионов болельщиков.

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