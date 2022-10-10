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    Боссы «Локомотива» встречались с Семиным неделю назад («СЭ»)

    Бывший тренер «Ростова» Юрий Семин может вернуться в «Локомотив».

    По информации «СЭ», руководство московского клуба встречалось с 75-летним тренером неделю назад насчет его возможного назначения главным тренером «Локомотива».

    • Накануне клуб уволил Йозефа Циннбауэра.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 14-м, несмотря на 4-й по стоимости состав.
    • Семин не работает с клубе с мая 2020 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25791

      vladimir-7 47 минут назад

      Ну, может быть Палыча и пригласят, но только на этот сезон, а сами спокойно будут
      искать нового гл.тренера на следующий сезон. Надо же заткнуть, образовавшуюся
      внезапно дыру в части ГТ, в руководстве (в будущем) и в тренерском штабе.

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      Рейтинг: +24698

      bset 54 минуты назад

      И Семин такой молодой и юный Локо впереди

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