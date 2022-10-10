Боссы «Локомотива» встречались с Семиным неделю назад («СЭ»)

Ну, может быть Палыча и пригласят, но только на этот сезон, а сами спокойно будут
искать нового гл.тренера на следующий сезон. Надо же заткнуть, образовавшуюся
внезапно дыру в части ГТ, в руководстве (в будущем) и в тренерском штабе.
Бывший тренер «Ростова» Юрий Семин может вернуться в «Локомотив».
По информации «СЭ», руководство московского клуба встречалось с 75-летним тренером неделю назад насчет его возможного назначения главным тренером «Локомотива».
- Накануне клуб уволил Йозефа Циннбауэра.
- «Локомотив» идет в РПЛ 14-м, несмотря на 4-й по стоимости состав.
- Семин не работает с клубе с мая 2020 года.