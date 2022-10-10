Даса: «Зенит» – это «Аякс», а «Динамо» было бы в топ-5 Эредивизие»

Защитник «Динамо» Эли Даса предположил, как его команда выступила бы в чемпионате Нидерландов.

«Динамо» в Эредевизие боролось бы за самые высокие места. В топ-5 мы бы точно были.

Да, «Зенит» – это «Аякс», каждый год эти команды становятся чемпионами. Они пока что оба забирают по максимуму очков в своих чемпионатах.

«Динамо» ждет матча с «Зенитом», мы хотим им дать бой. Но сейчас самое главное для нас – выигрывать в ближайших матчах.

Что касается «Зенита», то они сейчас идут на первом месте и полностью контролируют чемпионскую гонку. Для них это, наверное, хорошо, но меня это не касается.

Я – футболист «Динамо», полностью сфокусирован на этом клубе и хочу выигрывать по максимуму, приложим все усилия для этого», – заявил Даса.