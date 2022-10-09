Кавазашвили: «Цорн? Он отказал мне в бесплатном абонементе на матчи «Спартака». Он просто агент без профессии»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на отставку спортивного директора «Локомотива» Томаса Цорна.

«Локомотив» совершил те же ошибки, наступил на те же грабли, что очень здорово применял господин Федун в «Спартаке» – бесконечная смена тренерского штаба и руководства команды. Я помню, когда Томаса Цорна пригласили в «Спартак», он же сын бывшего великого президента РПЛ Сергея Прядкина.

Я тогда к нему обратился с просьбой и сказал: «Слушай, я ветеран команды, имею заслуги в «Спартаке» и в мировом футболе тоже. Можете мне дать абонемент премиум-класса на домашние матчи команды?» Он мне сказал, что если я напишу письмо, то данный вопрос он сможет решить. На следующий день я ему отправляю письмо, а через неделю, когда я ему звонил, он мне ответил, что не может дать мне бесплатный абонемент, потому что каждая копейка в клубе считается, и он должен отчитываться перед советом директоров.

Я тогда был очень удивлен и сказал: «Томас, я впервые вижу такого человека, который не может ценить великих ветеранов команды и СССР». Когда через пару месяцев после этого его убрали, я так и подумал, что он не понял, куда пришeл работать и с кем имеет дело. Цорн – простой агент без профессии, который занимался продажей игроков», – сказал Кавазашвили.