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    Кавазашвили: «Цорн? Он отказал мне в бесплатном абонементе на матчи «Спартака». Он просто агент без профессии»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на отставку спортивного директора «Локомотива» Томаса Цорна.

    «Локомотив» совершил те же ошибки, наступил на те же грабли, что очень здорово применял господин Федун в «Спартаке» – бесконечная смена тренерского штаба и руководства команды. Я помню, когда Томаса Цорна пригласили в «Спартак», он же сын бывшего великого президента РПЛ Сергея Прядкина.

    Я тогда к нему обратился с просьбой и сказал: «Слушай, я ветеран команды, имею заслуги в «Спартаке» и в мировом футболе тоже. Можете мне дать абонемент премиум-класса на домашние матчи команды?» Он мне сказал, что если я напишу письмо, то данный вопрос он сможет решить. На следующий день я ему отправляю письмо, а через неделю, когда я ему звонил, он мне ответил, что не может дать мне бесплатный абонемент, потому что каждая копейка в клубе считается, и он должен отчитываться перед советом директоров.

    Я тогда был очень удивлен и сказал: «Томас, я впервые вижу такого человека, который не может ценить великих ветеранов команды и СССР». Когда через пару месяцев после этого его убрали, я так и подумал, что он не понял, куда пришeл работать и с кем имеет дело. Цорн – простой агент без профессии, который занимался продажей игроков», – сказал Кавазашвили.

    • Цорна уволили вместе с главным тренером «Локо» Йозефом Циннбауэром.
    • Томас Цорн проработал в «Локомотиве» меньше года.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 14-м.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2403

      fakeid 1 час назад

      тут я на стороне цорна.

      0
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      Рейтинг: +5775

      Красногорск_Фан > fakeid 59 минут назад

      Говорят скоро к вам придет ))

      1
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      Рейтинг: +3326

      serhio80 1 час назад

      Можете мне дать абонемент премиум-класса на домашние матчи команды?»
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      я бы тоже отказал) обычный да, ****** на трибуну, почему нет. а вип ложу с какого?

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      Рейтинг: +613

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Анзору только абонемент в вип-ложу подавай с премиальным обслуживанием, простой абонемент его не устроил. Правильно ему отказали, да и ветеран он больше Торпедо, чем Спартака

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      Рейтинг: +2129

      kvm 1 час назад

      Не оценили звезду мирового масштаба...

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      Рейтинг: +17347

      Cleaner 2 часа назад

      Ветеран СПАРТАКА оказался халявщиком. Халявщиком с понтами. Хотел смотреть матчи Локомотива попивая шампанское в ВИП ложе...(((

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      Рейтинг: +575

      gunstilzit > Cleaner 2 часа назад

      Причём здесь ЛОКО?
      Он говорит о Цорне когда тот был в Спартаке.

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      Рейтинг: +17347

      Cleaner > gunstilzit 2 часа назад

      У Кавазашвили мысли путаются, всех в кучу собрал. Цорна, Федуна, Прядкина. С тем, что он ХАЛЯВЩИК, Вы же не поспорите. Не простой абонемент ему нужен, а с КРАСНОЙ икрой и шампанским!

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