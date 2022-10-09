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  • Кавазашвили: «Цорн? Он отказал мне в бесплатном абонементе на матчи «Спартака». Он просто агент без профессии»

Кавазашвили: «Цорн? Он отказал мне в бесплатном абонементе на матчи «Спартака». Он просто агент без профессии»

9 октября 2022, 12:39
4

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на отставку спортивного директора «Локомотива» Томаса Цорна.

«Локомотив» совершил те же ошибки, наступил на те же грабли, что очень здорово применял господин Федун в «Спартаке» – бесконечная смена тренерского штаба и руководства команды. Я помню, когда Томаса Цорна пригласили в «Спартак», он же сын бывшего великого президента РПЛ Сергея Прядкина.

Я тогда к нему обратился с просьбой и сказал: «Слушай, я ветеран команды, имею заслуги в «Спартаке» и в мировом футболе тоже. Можете мне дать абонемент премиум-класса на домашние матчи команды?» Он мне сказал, что если я напишу письмо, то данный вопрос он сможет решить. На следующий день я ему отправляю письмо, а через неделю, когда я ему звонил, он мне ответил, что не может дать мне бесплатный абонемент, потому что каждая копейка в клубе считается, и он должен отчитываться перед советом директоров.

Я тогда был очень удивлен и сказал: «Томас, я впервые вижу такого человека, который не может ценить великих ветеранов команды и СССР». Когда через пару месяцев после этого его убрали, я так и подумал, что он не понял, куда пришeл работать и с кем имеет дело. Цорн – простой агент без профессии, который занимался продажей игроков», – сказал Кавазашвили.

  • Цорна уволили вместе с главным тренером «Локо» Йозефом Циннбауэром.
  • Томас Цорн проработал в «Локомотиве» меньше года.
  • «Локомотив» идет в РПЛ 14-м.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Кавазашвили Анзор Цорн Томас
Комментарии (4)
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kvm
1665310851
Не оценили звезду мирового масштаба...
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ScarlettOgusania
1665311247
Анзору только абонемент в вип-ложу подавай с премиальным обслуживанием, простой абонемент его не устроил. Правильно ему отказали, да и ветеран он больше Торпедо, чем Спартака
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serhio80
1665311629
Можете мне дать абонемент премиум-класса на домашние матчи команды?» ------------------------------------------------------ я бы тоже отказал) обычный да, ****** на трибуну, почему нет. а вип ложу с какого?
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