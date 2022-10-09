Кержаков: «Конечно, готов возглавить «Локомотив»

Бывший главный тренер «Пари НН», «Томи» Александр Кержаков не против принять «Локомотив».

«Конечно же, я готов возглавить «Локомотив» и спасти команду от вылета, если ко мне обратятся.

Обращалось ли уже ко мне руководство? Я думаю, вы бы об этом узнали», – сказал Кержаков.

«Локомотив» накануне уволил Йозефа Циннбауэра.

Москвичи идут в РПЛ 14-ми.

Кержаков без работы с лета.

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