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    Кержаков: «Конечно, готов возглавить «Локомотив»

    Бывший главный тренер «Пари НН», «Томи» Александр Кержаков не против принять «Локомотив».

    «Конечно же, я готов возглавить «Локомотив» и спасти команду от вылета, если ко мне обратятся.

    Обращалось ли уже ко мне руководство? Я думаю, вы бы об этом узнали», – сказал Кержаков.

    • «Локомотив» накануне уволил Йозефа Циннбауэра.
    • Москвичи идут в РПЛ 14-ми.
    • Кержаков без работы с лета.

    Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +15629

      Fusballer 1 час назад

      Я бы на это посмотрел. В любом случае не хуже немецких мошенников.

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      Рейтинг: +81

      АЛЕКСЕЙ LAIDEL 1 час назад

      Саня Кержаков сейчас самый лучший варианд для Локомотива

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      Рейтинг: +4877

      PAREVG. 1 час назад

      В Кержакова, как тренера Локо я не верю, НО, хуже точно не будет.
      Просто потому, что хуже - это путевка в ФНЛ.

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