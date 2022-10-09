Кержаков: «Конечно, готов возглавить «Локомотив»

Я бы на это посмотрел. В любом случае не хуже немецких мошенников.
Бывший главный тренер «Пари НН», «Томи» Александр Кержаков не против принять «Локомотив».
«Конечно же, я готов возглавить «Локомотив» и спасти команду от вылета, если ко мне обратятся.
Обращалось ли уже ко мне руководство? Я думаю, вы бы об этом узнали», – сказал Кержаков.
- «Локомотив» накануне уволил Йозефа Циннбауэра.
- Москвичи идут в РПЛ 14-ми.
- Кержаков без работы с лета.
Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром