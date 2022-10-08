Семак: «Решение Малкома и Клаудиньо принять российское гражданство заслуживает уважения»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал желание своих игроков Клаудиньо и Малкома стать россиянами.
«Малком и Клаудиньо не передумали менять гражданство. Им нравится в России, все устраивает. Это их желание, это решение заслуживает уважения», – сказал Семак.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
- По сведениям инсайдера Ивана Карпова, оба игрока смогут выступать за сборную России.
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»