Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Семак: «Решение Малкома и Клаудиньо принять российское гражданство заслуживает уважения»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал желание своих игроков Клаудиньо и Малкома стать россиянами.

    «Малком и Клаудиньо не передумали менять гражданство. Им нравится в России, все устраивает. Это их желание, это решение заслуживает уважения», – сказал Семак.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
    • По сведениям инсайдера Ивана Карпова, оба игрока смогут выступать за сборную России.

    Новости по теме
    Квеквескири: «Для «Факела» ничья с «Зенитом» как победа» 2
    Семак: «Какая недооценка «Факела»? Во втором тайме мы три раза дали сопернику перейти центр поля» 9
    Гаджиев: «Ничья в матче «Факел» – «Зенит» – это суперрезультат для всего российского футбола» 2
    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:04
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11