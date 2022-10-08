Семак: «Решение Малкома и Клаудиньо принять российское гражданство заслуживает уважения»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал желание своих игроков Клаудиньо и Малкома стать россиянами.

«Малком и Клаудиньо не передумали менять гражданство. Им нравится в России, все устраивает. Это их желание, это решение заслуживает уважения», – сказал Семак.