«Что он Гекубе? Что ему Гекуба?»(с)
а нам играть придётся с северной кореей
или с кубой
«Манчестер Сити» в десятом туре АПЛ крупно победил дома «Саутгемптон». Гостей вскоре может возглавить бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.
В другой встрече «Челси» разгромил «Вулверхэмптон».
Англия. АПЛ. 10-й тур
Манчестер Сити – Саутгемптон – 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Канселу, 20; 2:0 – Фоден, 32; 3:0 – Марез, 49; 4:0 – Холанд, 65.
Челси – Вулверхэмптон – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Хаверц, 45+3; 2:0 – Пулишич, 54; 3:0 – Броя, 90.