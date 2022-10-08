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    АПЛ. «Манчестер Сити» и «Челси» разгромили соперников

    «Манчестер Сити» в десятом туре АПЛ крупно победил дома «Саутгемптон». Гостей вскоре может возглавить бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско.

    В другой встрече «Челси» разгромил «Вулверхэмптон».

    Англия. АПЛ. 10-й тур

    Манчестер Сити – Саутгемптон – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Канселу, 20; 2:0 – Фоден, 32; 3:0 – Марез, 49; 4:0 – Холанд, 65.

    Челси – Вулверхэмптон – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хаверц, 45+3; 2:0 – Пулишич, 54; 3:0 – Броя, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6141

      Беспонтий 55 минут назад

      «Что он Гекубе? Что ему Гекуба?»(с)
      а нам играть придётся с северной кореей
      или с кубой

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