«Это фейк». Агент Малкома и Клаудиньо – о возможном выступлении бразильцев за сборную России

Фернандо Гарсия, агент бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо, отреагировал на информацию, что оба футболиста могут получить гражданство РФ и возможность выступать за сборную России.
«Малком и Клаудиньо сейчас ускоренно получают российское гражданство и могут играть за сборную Россию? Это фейк.
Есть ли у игроков такое желание? Мы с ними никогда не обсуждали возможность выступать за сборную России», – сказал агент.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.
Источник: Sport24