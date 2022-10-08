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    «Это фейк». Агент Малкома и Клаудиньо – о возможном выступлении бразильцев за сборную России

    Фернандо Гарсия, агент бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо, отреагировал на информацию, что оба футболиста могут получить гражданство РФ и возможность выступать за сборную России.

    «Малком и Клаудиньо сейчас ускоренно получают российское гражданство и могут играть за сборную Россию? Это фейк.

    Есть ли у игроков такое желание? Мы с ними никогда не обсуждали возможность выступать за сборную России», – сказал агент.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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    Источник: Sport24

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