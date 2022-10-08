«Это фейк». Агент Малкома и Клаудиньо – о возможном выступлении бразильцев за сборную России

Фернандо Гарсия, агент бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо, отреагировал на информацию, что оба футболиста могут получить гражданство РФ и возможность выступать за сборную России.

«Малком и Клаудиньо сейчас ускоренно получают российское гражданство и могут играть за сборную Россию? Это фейк.

Есть ли у игроков такое желание? Мы с ними никогда не обсуждали возможность выступать за сборную России», – сказал агент.