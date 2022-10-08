ЦСКА и «Динамо» назвали составы на московское дерби

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Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо» на матч 12-го тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Мойзес, Виллиан, Кучаев, Карраскаль, Гайич, Зделар, Мендес, Чалов.
«Динамо»: Шунин, Сазонов, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Норманн, Нгамале, Смолов.
- Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве.
- Начало – в 16:30 мск.
- ЦСКА идет на 2-м месте в РПЛ, «Динамо» – на 8-м.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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