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    ЦСКА и «Динамо» назвали составы на московское дерби

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо» на матч 12-го тура РПЛ.

    ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Щенников, Мойзес, Виллиан, Кучаев, Карраскаль, Гайич, Зделар, Мендес, Чалов.

    «Динамо»: Шунин, Сазонов, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Норманн, Нгамале, Смолов.

    • Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве.
    • Начало – в 16:30 мск.
    • ЦСКА идет на 2-м месте в РПЛ, «Динамо» – на 8-м.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: сайт РПЛ

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