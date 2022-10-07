Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Гаджиев: «Слуцкий – тренер высокой квалификации. У каждого тренера бывает, когда не складывается»

    Бывший главный тренер «Сатурна», «Анжи» и других команд Гаджи Гаджиев высказался о ситуации Леонида Слуцкого в «Рубине».

    «На Слуцкого тяжело давить не только потому, что у него большая масса — и не только в прямом смысле. За ним отличные результаты, победы в чемпионате России. То, что он тренер высокой квалификации, Слуцкий осознаeт — как и мы.

    Практически у каждого тренера бывают такие ситуации, когда не складывается. Не могу сказать, как ему действовать в настоящий момент. Многое зависит от его психологического состояния, от отношения игроков к нему. Насколько я знаю, он был готов уйти в прошлом сезоне, однако руководство его сохранило.

    Что касается петиции за его увольнение, если там основная масса — это один разговор. Если там 100-200 человек, то это уже другой разговор. Я не могу сказать, надо ему уходить или не надо. Это личное дело», – сказал Гаджиев.

    • «Рубин» потерпел 3 поражения подряд.
    • При Слуцком команда вылетела из РПЛ.
    • Слуцкий брал РПЛ и Кубок России с ЦСКА.

    Новости по теме
    Юран дал совет Слуцкому 3
    «Зачем подставлять свою репутацию?». Газзаев – о Слуцком в «Рубине» 3
    Вилков: «Подписал петицию болельщиков «Рубина» об увольнении Слуцкого. И переслал ее друзьям» 5
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11