Гаджиев: «Слуцкий – тренер высокой квалификации. У каждого тренера бывает, когда не складывается»

Бывший главный тренер «Сатурна», «Анжи» и других команд Гаджи Гаджиев высказался о ситуации Леонида Слуцкого в «Рубине».

«На Слуцкого тяжело давить не только потому, что у него большая масса — и не только в прямом смысле. За ним отличные результаты, победы в чемпионате России. То, что он тренер высокой квалификации, Слуцкий осознаeт — как и мы.

Практически у каждого тренера бывают такие ситуации, когда не складывается. Не могу сказать, как ему действовать в настоящий момент. Многое зависит от его психологического состояния, от отношения игроков к нему. Насколько я знаю, он был готов уйти в прошлом сезоне, однако руководство его сохранило.

Что касается петиции за его увольнение, если там основная масса — это один разговор. Если там 100-200 человек, то это уже другой разговор. Я не могу сказать, надо ему уходить или не надо. Это личное дело», – сказал Гаджиев.