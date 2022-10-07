Вилков: «Подписал петицию болельщиков «Рубина» об увольнении Слуцкого. И переслал ее друзьям»

Бывший футбольный судья Михаил Вилков поддержал инициативу отправить в отставку главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.
«Вообще нисколько не скучаю по Слуцкому. Более того, мне сегодня прислали ссылку на петицию болельщиков «Рубина» к руководителям республики, которые требуют отправить Слуцкого в отставку.
Я эту петицию подписал и переслал своим друзьям. Думаю, настала пора что-то менять. «Рубин» вылетел в Кубке и в Первой лиге они не в топе.
С таким мощным составом «Рубин» должен катком проходить по всей Первой лиге. А по факту – висят почти в середине таблицы. Сейчас самое время для перемен.
Другой тренер доведет осеннюю часть до логического завершения и будет готовить ее к финишной прямой, чтобы «Рубин» вернулся в РПЛ. Казань достойна иметь команду Премьер-лиги», – сказал Вилков.
- «Рубин» вылетел из Кубка России от ульяновской «Волги» (1:2).
- Казанцы проиграли 3 матча подряд.
- Команда идет на 6-м месте в Первой лиге.