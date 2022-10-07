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    Вилков: «Подписал петицию болельщиков «Рубина» об увольнении Слуцкого. И переслал ее друзьям»

    Бывший футбольный судья Михаил Вилков поддержал инициативу отправить в отставку главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

    «Вообще нисколько не скучаю по Слуцкому. Более того, мне сегодня прислали ссылку на петицию болельщиков «Рубина» к руководителям республики, которые требуют отправить Слуцкого в отставку.

    Я эту петицию подписал и переслал своим друзьям. Думаю, настала пора что-то менять. «Рубин» вылетел в Кубке и в Первой лиге они не в топе.

    С таким мощным составом «Рубин» должен катком проходить по всей Первой лиге. А по факту – висят почти в середине таблицы. Сейчас самое время для перемен.

    Другой тренер доведет осеннюю часть до логического завершения и будет готовить ее к финишной прямой, чтобы «Рубин» вернулся в РПЛ. Казань достойна иметь команду Премьер-лиги», – сказал Вилков.

    • «Рубин» вылетел из Кубка России от ульяновской «Волги» (1:2).
    • Казанцы проиграли 3 матча подряд.
    • Команда идет на 6-м месте в Первой лиге.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2336

      АЛЕКС 58 2 часа назад

      Не хватает газпромовских конвертиков. Теперь на его месте Кукуян. А Слуцкого он давно не любит

      0
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      Рейтинг: +267

      Номэд 2 часа назад

      Вилок просто КЮ.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1447

      Artemka444 2 часа назад

      Дак это не приязнь,а так на самом деле судья то такой себе!!!

      1
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      Рейтинг: +17171

      paracetamol 2 часа назад

      Давно говорю, что игроки Слуцкера плавят. Никто не верил, мля!

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