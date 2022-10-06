Каррера: «Допускаю, что Бакаев вернется в «Спартак»

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев может вернуться в московский клуб.

«Допускаю, что Бакаев когда-нибудь может вернуться в «Спартак». Если у него так и не получится заиграть в «Зените», это возможно», — сказал Каррера.