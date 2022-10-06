Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Каррера: «Допускаю, что Бакаев вернется в «Спартак»

    Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев может вернуться в московский клуб.

    «Допускаю, что Бакаев когда-нибудь может вернуться в «Спартак». Если у него так и не получится заиграть в «Зените», это возможно», — сказал Каррера.

    • Бакаев – воспитанник «Спартака».
    • Он перешел в «Зенит» летом на правах свободного агента.
    • В составе «Зенита» он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 13 матчах.

    Новости по теме
    Литвинов: «Переход Бакаева в «Зенит» – стечение обстоятельств. Переживаю за него» 3
    Орлов объяснил, почему Кассьерра и Бакаев не попадают в стартовый состав «Зенита»
    «Зенит» разместил Бакаева на афише матча со «Спартаком». Он воспитанник москвичей 24
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2161

      serglider 7 минут назад

      А смысл? Бакаев не прогрессирует в Зени, более того он проигрывает конкурентам место в основе и больше сидит на лавке, чем играет. Если называть вещи своими именами, он как игрок, деградирует в Зени. По идеи ему нужно было идти в клуб рангом пониже, но с гарантированным местом в основе, как это сделал, в свое время, Дзюба уйдя от Спартачей. Он пошел другим путем - погнался за баблом. По итогу, есть риск, что на Бакаеве, как игроке, можно будет ставить жирный крест! Ну или пойдет по лестнице ведущей вниз: ФНЛ, любительские команды...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11