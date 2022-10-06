Каррера: «Допускаю, что Бакаев вернется в «Спартак»

А смысл? Бакаев не прогрессирует в Зени, более того он проигрывает конкурентам место в основе и больше сидит на лавке, чем играет. Если называть вещи своими именами, он как игрок, деградирует в Зени. По идеи ему нужно было идти в клуб рангом пониже, но с гарантированным местом в основе, как это сделал, в свое время, Дзюба уйдя от Спартачей. Он пошел другим путем - погнался за баблом. По итогу, есть риск, что на Бакаеве, как игроке, можно будет ставить жирный крест! Ну или пойдет по лестнице ведущей вниз: ФНЛ, любительские команды...
Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев может вернуться в московский клуб.
«Допускаю, что Бакаев когда-нибудь может вернуться в «Спартак». Если у него так и не получится заиграть в «Зените», это возможно», — сказал Каррера.
- Бакаев – воспитанник «Спартака».
- Он перешел в «Зенит» летом на правах свободного агента.
- В составе «Зенита» он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 13 матчах.
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