«Рубин» Слуцкого проиграл три матча подряд

Именно так избавляются от требовательного тренера.Но это мое личное мнение.
Сегодня футболисты - это испорченные баблом дети. Контракт - он и в Африке контракт ...все дела.
«Рубин» уступил ульяновской «Волге» (1:2) в 1/32 финала Кубка России.
Команда Леонида Слуцкого уступила в третьем матче подряд. До этого были поражения от тульского «Арсенала» (1:2) и «Шинника» (0:1).
- «Рубин» вылетел из Кубка России.
- Команда идет на 6-м месте в Первой лиге.
- Следующий соперник – «СКА-Хабаровск» (9 октября).