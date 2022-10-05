«Рубин» Слуцкого проиграл три матча подряд

«Рубин» уступил ульяновской «Волге» (1:2) в 1/32 финала Кубка России.

Команда Леонида Слуцкого уступила в третьем матче подряд. До этого были поражения от тульского «Арсенала» (1:2) и «Шинника» (0:1).