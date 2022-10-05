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    «Рубин» Слуцкого проиграл три матча подряд

    «Рубин» уступил ульяновской «Волге» (1:2) в 1/32 финала Кубка России.

    Команда Леонида Слуцкого уступила в третьем матче подряд. До этого были поражения от тульского «Арсенала» (1:2) и «Шинника» (0:1).

    • «Рубин» вылетел из Кубка России.
    • Команда идет на 6-м месте в Первой лиге.
    • Следующий соперник – «СКА-Хабаровск» (9 октября).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 17:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10980

      alex1951 1 час назад

      Именно так избавляются от требовательного тренера.Но это мое личное мнение.
      Сегодня футболисты - это испорченные баблом дети. Контракт - он и в Африке контракт ...все дела.

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      Рейтинг: +7558

      nik55 > alex1951 1 час назад

      а разве Слуцкий тренер ?

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      Рейтинг: +10980

      alex1951 > nik55 1 час назад

      Да какой он тренер....ефрей,который случайно работал со сб.России,в Англии, Голландии и даже в России....м-да мерзкая личность...

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