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    РФС объявил имя нового генерального секретаря союза

    Максим Митрофанов стал генеральным секретарем РФС. Решение было принято на сегодняшнем заседании исполкома.

    Он сменил Александра Алаева, который в августе 2022 года был избран президентом РПЛ. Сегодня Алаев был утвержден в качестве вице-президента РФС и включен в бюро исполкома РФС.

    • Последние три года Митрофанов был заместителем генсека РФС.
    • С 2007 по 2017-й год Митрофанов был гендиректором «Зенита».

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      poiggesope 42 минуты назад

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      0
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      Рейтинг: +66107

      portero 1 час назад

      Огласите весь список чиновников и их зарплаты, ещё хотелось бы узнать они кроме получения зарплаты какую работу выполняют????

      1
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      Рейтинг: +5024

      Enter2006 1 час назад

      "генерального секретаря союза", "включен в бюро исполкома" - прям как в СССР побывал! ))

      2
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      Рейтинг: +6039

      Беспонтий > Enter2006 1 час назад

      бурные продолжительные аплодисменты слышатся здравицы
      зал встаёт)

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