РФС объявил имя нового генерального секретаря союза

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Максим Митрофанов стал генеральным секретарем РФС. Решение было принято на сегодняшнем заседании исполкома.
Он сменил Александра Алаева, который в августе 2022 года был избран президентом РПЛ. Сегодня Алаев был утвержден в качестве вице-президента РФС и включен в бюро исполкома РФС.
- Последние три года Митрофанов был заместителем генсека РФС.
- С 2007 по 2017-й год Митрофанов был гендиректором «Зенита».