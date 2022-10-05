РФС объявил имя нового генерального секретаря союза

Максим Митрофанов стал генеральным секретарем РФС. Решение было принято на сегодняшнем заседании исполкома.

Он сменил Александра Алаева, который в августе 2022 года был избран президентом РПЛ. Сегодня Алаев был утвержден в качестве вице-президента РФС и включен в бюро исполкома РФС.