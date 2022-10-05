«Прямо сейчас в раю». «Наполи» после разгрома «Аякса» показал фото ликующего Марадоны

Пресс-служба «Наполи» отреагировала на победу над «Аяксом» (6:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов фотографией бывшего форварда команды Диего Марадоны. Аргентинец умер два года назад.

«Прямо сейчас в раю», – подписали кадр неаполитанцы.