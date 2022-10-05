«Прямо сейчас в раю». «Наполи» после разгрома «Аякса» показал фото ликующего Марадоны

общение наполи с пресс службой спартака привело к небывалым эффектам
не трогайте покойников что бы они не сделали
Пресс-служба «Наполи» отреагировала на победу над «Аяксом» (6:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов фотографией бывшего форварда команды Диего Марадоны. Аргентинец умер два года назад.
«Прямо сейчас в раю», – подписали кадр неаполитанцы.
- У итальянцев забил и сделал ассист полузащитник Хвича Кварацхелия.
- У «Наполи» в сезоне ЛЧ только разгромы.
- «Аякс» потерпел крупнейшее поражение за 58 лет.