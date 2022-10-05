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    «Прямо сейчас в раю». «Наполи» после разгрома «Аякса» показал фото ликующего Марадоны

    Пресс-служба «Наполи» отреагировала на победу над «Аяксом» (6:1) в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов фотографией бывшего форварда команды Диего Марадоны. Аргентинец умер два года назад.

    «Прямо сейчас в раю», – подписали кадр неаполитанцы.

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    Источник: твиттер «Наполи»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6033

      Беспонтий 1 час назад

      общение наполи с пресс службой спартака привело к небывалым эффектам

      не трогайте покойников что бы они не сделали

      0
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      Рейтинг: +7974

      vladik12 > Беспонтий 55 минут назад

      Вы думаете, они неправы? Марадона разве не радуется там, в раю, таким убедительным победам "Наполи"?

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      Рейтинг: +6033

      Беспонтий > vladik12 48 минут назад

      я думаю что такой public relations с упоминанием Небес в данном случае неуместен
      и даже более чем

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