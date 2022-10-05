Спаллетти прокомментировал разгром «Аякса» (6:1)

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подытожил матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса» (6:1).
«Мы преподали урок «Аяксу», у которого красивый футбол в системе? Нет, мы никого не учили. Мы просто стремимся быть максимально производительными. Думаем только о себе. Хотим выйти за рамки достигнутого», – сказал тренер.
- Голом и ассистом в матче с «Аяксом» отметился полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия.
- У «Наполи» в сезоне ЛЧ только разгромы.
- Для досрочного выхода в плей-офф «Наполи» нужно в следующем туре вновь победить «Аякс».
Источник: официальный сайт «Наполи»