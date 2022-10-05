Спаллетти прокомментировал разгром «Аякса» (6:1)

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подытожил матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса» (6:1).

«Мы преподали урок «Аяксу», у которого красивый футбол в системе? Нет, мы никого не учили. Мы просто стремимся быть максимально производительными. Думаем только о себе. Хотим выйти за рамки достигнутого», – сказал тренер.