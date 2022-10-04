Талалаев рассказал, какую сумму «Ахмат» заплатил за Агаларова

Газик "грозился" продать Агаларова в клуб из Европы за 10 лимонов евро...)))) а продал за чуть больше лимона, "деятель" уфимский...
Бывший тренер «Ахмата» Андрей Талалаев раскрыл сумму трансфера нападающего Гамида Агаларова из «Уфы».
«Агаларов – дорогая покупка для «Ахмата»? 100 миллионов рублей – это много?
Мы же не враги себе. Выходит Конате и забивает, мы должны посадить его? Выходит Вова Ильин и тоже забивает – я должен его убрать?» – сказал Талалаев в интервью «Коммент.Шоу».
- В сезоне РПЛ Агаларов провел 6 матчей, забил гол.
- Агаларов – лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ.