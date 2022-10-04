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    Талалаев рассказал, какую сумму «Ахмат» заплатил за Агаларова

    Бывший тренер «Ахмата» Андрей Талалаев раскрыл сумму трансфера нападающего Гамида Агаларова из «Уфы».

    «Агаларов – дорогая покупка для «Ахмата»? 100 миллионов рублей – это много?

    Мы же не враги себе. Выходит Конате и забивает, мы должны посадить его? Выходит Вова Ильин и тоже забивает – я должен его убрать?» – сказал Талалаев в интервью «Коммент.Шоу».

    • В сезоне РПЛ Агаларов провел 6 матчей, забил гол.
    • Агаларов – лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25886

      JTherry 1 час назад

      Газик "грозился" продать Агаларова в клуб из Европы за 10 лимонов евро...)))) а продал за чуть больше лимона, "деятель" уфимский...

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