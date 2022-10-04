Талалаев рассказал, какую сумму «Ахмат» заплатил за Агаларова

Бывший тренер «Ахмата» Андрей Талалаев раскрыл сумму трансфера нападающего Гамида Агаларова из «Уфы».

«Агаларов – дорогая покупка для «Ахмата»? 100 миллионов рублей – это много?

Мы же не враги себе. Выходит Конате и забивает, мы должны посадить его? Выходит Вова Ильин и тоже забивает – я должен его убрать?» – сказал Талалаев в интервью «Коммент.Шоу».