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    Черчесов объяснил первое поражение «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Кечкемета» (0:2) в матче чемпионата Венгрии.

    — До этого у вас было шесть побед в шести турах. Что случилось в воскресенье?

    — Неудачно начали матч, а второй гол нам забили с сомнительного пенальти, который не смогли проверить по системе : именно в этот момент система вышла из строя. Потом «Ференцварош» создал не одну возможность забить гол, но в итоге не получилось.

    Теперь обязательно проведем работу над ошибками. Да, потерпели первое поражение в чемпионате, что неприятно. Зато сохранили интригу в турнире

    — Поле, на котором вас принимал «Кечкемет», больше похоже на огород...

    — Честно говоря, впервые за все время работы в Венгрии увидел такой плохой газон в высшем дивизионе. Это момент сыграл против нас, однако прежде всего необходимо винить в неудаче не покрытие, а самих себя.

    • «Ференцварош» занимает первое место в чемпионате.
    • На его счету 18 очков после 7 матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1441

      aubergine 6 минут назад

      Журналист - "— До этого у вас было шесть побед в шести турах. Что случилось в воскресенье?"

      Черчесов - "Как фамилия твоя? Я тебя, во-первых, приветствую..."

      Может не все поймут :)

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