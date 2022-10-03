Черчесов объяснил первое поражение «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Кечкемета» (0:2) в матче чемпионата Венгрии.

— До этого у вас было шесть побед в шести турах. Что случилось в воскресенье?

— Неудачно начали матч, а второй гол нам забили с сомнительного пенальти, который не смогли проверить по системе : именно в этот момент система вышла из строя. Потом «Ференцварош» создал не одну возможность забить гол, но в итоге не получилось.

Теперь обязательно проведем работу над ошибками. Да, потерпели первое поражение в чемпионате, что неприятно. Зато сохранили интригу в турнире

— Поле, на котором вас принимал «Кечкемет», больше похоже на огород...

— Честно говоря, впервые за все время работы в Венгрии увидел такой плохой газон в высшем дивизионе. Это момент сыграл против нас, однако прежде всего необходимо винить в неудаче не покрытие, а самих себя.