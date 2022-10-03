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    Канчельскис раскритиковал Николсона: «Сначала выиграй, а потом говори про свои яйца»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на слова форварда «Спартака» ШАмара Николсона о том, что у клуба «есть яйца, чтобы стать чемпионом России».

    «У «Спартака» есть такая манера – много говорить. Нужно на деле доказывать свои слова. Если у него есть яйца, пускай покажет их кому-нибудь. Человек приезжает, не зная не менталитета, ничего, и начинает делать такие громкие заявления. Это чистые понты. Вы сначала выиграйте, потом рассказывайте.

    Такие игроки приезжают и думают, что у нас можно играть в футбол на одной ноге. Нет, здесь тоже есть команды, которые умеют играть в футбол и делают это неплохо. Да, ситуация подкосила наш чемпионат, но в футбол уже все научились играть.

    Пускай сначала что-то выиграет, а потом уже будет говорить про свои яйца. Яйца и в магазине продаются, не проблема», – сказал Канчельскис.

    • В РПЛ спартаковцы идут на 4-м месте.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 очков.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 15:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +15733

      NewLife 1 час назад

      Или пьяный, или бред шизика.

      0
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      Рейтинг: +571

      gunstilzit 1 час назад

      Нигги все понторезы!

      0
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      Рейтинг: +4334

      mopecekca 1 час назад

      Канчельскис, ты то свои явно в магазине купил..по акции

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      Рейтинг: +1440

      jek718875 2 часа назад

      Видимо у Николсона яйца как у страуса

      0
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      Рейтинг: +1271

      Узб@гоеный 2 часа назад

      Понабрали хряки всякий ненужный в Европе хлам. Гыгыгы

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      Рейтинг: +3754

      Питерский князь 2 часа назад

      Слишком много говорят сво своих яйцас.
      В тайне импотенты?
      :)))

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      Рейтинг: +25761

      vladimir-7 > Питерский князь 1 час назад

      Они, хрюшки, давно кастрированы и стали боровами.

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