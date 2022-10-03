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  • Канчельскис раскритиковал Николсона: «Сначала выиграй, а потом говори про свои яйца»

Канчельскис раскритиковал Николсона: «Сначала выиграй, а потом говори про свои яйца»

3 октября 2022, 15:17
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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на слова форварда «Спартака» ШАмара Николсона о том, что у клуба «есть яйца, чтобы стать чемпионом России».

«У «Спартака» есть такая манера – много говорить. Нужно на деле доказывать свои слова. Если у него есть яйца, пускай покажет их кому-нибудь. Человек приезжает, не зная не менталитета, ничего, и начинает делать такие громкие заявления. Это чистые понты. Вы сначала выиграйте, потом рассказывайте.

Такие игроки приезжают и думают, что у нас можно играть в футбол на одной ноге. Нет, здесь тоже есть команды, которые умеют играть в футбол и делают это неплохо. Да, ситуация подкосила наш чемпионат, но в футбол уже все научились играть.

Пускай сначала что-то выиграет, а потом уже будет говорить про свои яйца. Яйца и в магазине продаются, не проблема», – сказал Канчельскис.

  • В РПЛ спартаковцы идут на 4-м месте.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 очков.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Николсон Шамар Канчельскис Андрей
Комментарии (1)
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NewLife
1664807067
Или пьяный, или бред шизика.
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