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    «Правильные слова – самое главное». Умяров рассказал, как Абаскаль настраивал игроков «Спартака»

    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров дал комментарий после победы над «Пари НН» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ. Московская команда уступала после первого тайма.

    – У «Спартака» не первая волевая победа в этом сезоне: проигрывайте в первом тайме, а во втором переворачиваете игру. Что такого сделал Абаскаль в перерыве, что взбодрил вас?

    – Правильные слова – это самое главное. Заряжал эмоциями как Каррера? Все вместе. Я не знаю, я при Каррере не был.

    – Как оцените игру в созидании в первом тайме?

    – Тяжело было, потому что «Нижний Новгород» очень низким блоком оборонялся.

    – Не было ощущения, что играли будто дома?

    – Конечно, мы всегда так играем на выезде.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2022 22:11
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