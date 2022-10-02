«Правильные слова – самое главное». Умяров рассказал, как Абаскаль настраивал игроков «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров дал комментарий после победы над «Пари НН» (2:1) в матче 11-го тура РПЛ. Московская команда уступала после первого тайма.

– У «Спартака» не первая волевая победа в этом сезоне: проигрывайте в первом тайме, а во втором переворачиваете игру. Что такого сделал Абаскаль в перерыве, что взбодрил вас?

– Правильные слова – это самое главное. Заряжал эмоциями как Каррера? Все вместе. Я не знаю, я при Каррере не был.

– Как оцените игру в созидании в первом тайме?

– Тяжело было, потому что «Нижний Новгород» очень низким блоком оборонялся.

– Не было ощущения, что играли будто дома?

– Конечно, мы всегда так играем на выезде.