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    Семак объяснил, почему заменил Кассьерру в перерыве матча с «Ростовом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 11-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).

    – Непростая игра. В первом тайме у нас моментов было достаточно, но они были в переходных фазах. Мы давали сопернику подолгу контролировать мяч. Во втором тайме контроль был лучше – моментов было больше: и после прессинга, и в позиционных атака. Команда заслуженно победила.

    – Почему вы заменили Кассьерру в перерыве?

    – Ваня Сергеев более активный в прессинге, более объемный игрок. Чтобы не дать сопернику контролировать мяч, мы выпустили и Сергеева, и Кузяева – они хорошо играют в прессинге.

    • «Зенит» лидирует в чемпионате, имея 29 очков.
    • Отрыв от ЦСКА – шесть очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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