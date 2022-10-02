Семак объяснил, почему заменил Кассьерру в перерыве матча с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 11-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:1).

– Непростая игра. В первом тайме у нас моментов было достаточно, но они были в переходных фазах. Мы давали сопернику подолгу контролировать мяч. Во втором тайме контроль был лучше – моментов было больше: и после прессинга, и в позиционных атака. Команда заслуженно победила.

– Почему вы заменили Кассьерру в перерыве?

– Ваня Сергеев более активный в прессинге, более объемный игрок. Чтобы не дать сопернику контролировать мяч, мы выпустили и Сергеева, и Кузяева – они хорошо играют в прессинге.