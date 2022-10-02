«Ахмат» – «Динамо»: стартовые составы

«Ахмат» и «Динамо» назвали стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ.

Встреча пройдет в Грозном. Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Ахмат»: Шелия, Уциев, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Бериша, Швец, Садулаев, Конате.

Запасные: Опарин, Ташаев, Семенов, Ибишев, Трошечкин, Фольмер, Карапузов, Харин, Иналкаев, Кадыров, Ильин, Агаларов.

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Лаксальт, Маричаль, Даса, Фомин, Захарян, Норманн, Нгамале, Смолов, Грулев.

Запасные: Лещук, Будачев, Паршивлюк, Скопинцев, Лесовой, Кутицкий, Сулаквелидзе, Тюкавин, Гладышев.